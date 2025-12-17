快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

台北愛樂管弦樂團40歲生日 獻演馬勒千人交響曲

中央社／ 台北17日電

傾民間之力，台北愛樂管弦樂團將推出作曲家馬勒的「第八號交響曲」，國家音樂廳舞台上超過350名音樂家共演，也將為台北愛樂管弦樂團成團40周年畫下精彩句點。

台北愛樂管弦樂團首席指揮林天吉今天在記者會上表示，馬勒「第八號交響曲」因龐大的編制、壯闊的音響與深刻的人文精神，被譽為「千人交響曲」，是古典音樂史上最具規模的鉅作之一，「過去都是公立樂團有資源可以成就這首樂曲，這是第一次有民間可以演出，代表了民間愛樂的驚人實力。」

林天吉表示，過去他在當台北愛樂管弦樂團前音樂總監亨利‧梅哲（Henry Mazer）徒弟時，「老先生就曾經說，要能演出馬勒這首樂曲需要資源，這資源不光是行政能力，更重要的是看是否有足夠的音樂家與音樂實力可以撐起這首樂曲，現在我們做到了，票券現在也已全數售罄，非常感謝各界支持。」

馬勒在這首「第八號交響曲」樂曲融合拉丁聖詩「來，聖靈，創造主」與歌德「浮士德」詩句，展現作曲家宗教的深刻省思；管弦樂層層堆疊的聲響與磅礡的合唱，被譽為「以音樂建構的聖殿」，更被認為是「來自宇宙的聲音」。這部樂作不僅是馬勒創作生涯的巔峰，更象徵他對生命意義的最終回答。

台北愛樂自創團以來，即以細膩的音色與國際水準的演出聞名。樂團40年前由芝加哥交響樂團副指揮亨利‧梅哲親自創立，嚴格訓練，形成獨樹一幟的「梅哲之音」，歐洲巡演時被媒體譽為「島嶼的鑽石」。40年來，樂團從室內樂到大型交響、從教育紮根到國際巡演，以持續的專業積累形塑台灣的聲音。

這場音樂會由林天吉擔任指揮，特邀韓國女高音金順英以及台灣聲樂家林慈音、林孟君、鄭海芸、翁若珮、王典、趙方豪與曾文奕等演唱，樂團除了台北愛樂管弦樂團之外，還包括梅哲愛樂青少年管弦樂團、光仁中學及師大附中音樂班管弦樂團、青韵合唱團等共同參與。

林慈音表示，這首音樂使人謙卑，總讓她有「救贖之感」，「我是抱著信仰般的虔誠來演唱這部作品。」剛開始練的時候真的是覺得太難了，「但當大家各自準備好合在一起時，那個音樂真的是一種宇宙的聲音。」

台北愛樂管弦樂團「千人同慶」音樂會將於12月25日演出，地點在台北國家音樂廳。

音樂會 交響樂團 交響曲

延伸閱讀

海地預定2026年8月舉行大選 恢復安全為投票前提

氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死 2004海嘯後最慘重天災

練肌肉不只好看！研究顯示還有這個超棒好處

新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴11/29隆重登場

相關新聞

高鐵系統異常…立委爆「人為誤剪光纖」 高鐵澄清：竣工圖與現實不符

立委王鴻薇今爆出，高鐵12月2日出現通訊系統異常導致班此誤點，隔天再發生行駛列車外側蓋板噴飛。高鐵公司說明，在進行行控中...

高鐵「螺絲鬆了」…王鴻薇爆：人為疏失剪錯線釀通訊異常 列車蓋板噴飛

高鐵12月2日發生通訊系統異常1.5小時，造成班次誤點、影響約2000人，立委王鴻薇今爆料，高鐵第一時間已知為人為疏失剪...

秋冬高血壓、中風風險升 營養師曝「5食材＋3原則」保護心血管

隨著氣溫下降，血管容易因熱脹冷縮而變得脆弱，進而提高高血壓與中風風險。林俐岑營養師在臉書提醒，秋冬保養重點在於「增加血管彈性」、「降低血液黏稠度」及「控制血壓」。她列出五大護血管食材，建議民眾在秋冬飲食中多加利用。

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」 婦產科名醫搖頭：恐傷害嬰兒腎臟

小嬰兒需要的營養跟成人不同，若餵食不當食物，恐會影響幼兒的身體發展。日前有位媽媽分享，她讓1歲女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，大讚「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，文章曝光後，引發軒然大波。對此，婦產科名醫蘇怡寧也發出3點警告，提醒「我們不能拿孩子的健康去實驗」。

南橫埡口即時影像罕見捕捉到「超大火流星」 耀眼光芒照亮雲海

台東東海岸的太平洋海面上偶而發生火流星照亮海面，昨晚南橫公路埡口即時影像也捕捉到火流星，台東縣政府表示，不同於東海岸，這...

台灣數位社會新里程碑 數位憑證皮夾App今啟動試營運

數發部今（17）日下午正式發表「數位憑證皮夾」App與六大試營運場域，期透過公私協作簡化民眾生活及提升數位服務效率，為民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。