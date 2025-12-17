快訊

日本人熊衝突頻傳 台灣會不會步上後塵？周末講座深入剖析

聯合報／ 台北訊
「未完的旅程—一隻台灣黑熊的人間啟示錄」作者蔡惠萍將於本周末分享該書不為人知的幕後故事。圖／生態工法基金會提供
「未完的旅程—一隻台灣黑熊的人間啟示錄」作者蔡惠萍將於本周末分享該書不為人知的幕後故事。圖／生態工法基金會提供

近來日本人熊衝突頻傳，今年至11月初，全國死傷人數已超過200人，更有13人不幸死亡。台灣也有黑熊，人熊衝突事件雖不若日本嚴峻，但黑熊從過去出現在中高海拔山屋吃廚餘，這兩年沿著森林邊緣頻繁來到中低海拔山村聚落吃雞、吃蜜，今年4月，一隻黑熊來到花蓮卓溪中正部落連續10天掠食了4隻看門犬，最後更因與林保署森林護管員正面衝突而遭到槍擊，因傷重遭到人道處理，引發社會震撼。

台灣會不會有一天也步上日本的後塵？面臨愈來愈頻繁的人熊衝突，人熊之間到底該如何拿捏界線？

就在5年前，台中大雪山有隻台灣黑熊，編號568，因多次誤入陷阱，或進入農舍、果園覓食，而被「異地野放」南投丹大。但牠一心回家，25天內翻越14道陡峻稜線、移動了54.75公里……卻在最後一哩路，在原民獵人的三聲槍響後，結束了這趟未完成的歸途。

被這曲折又戲劇般遭遇觸動的資深記者蔡惠萍，重回568在人間最後一年半的關鍵現場，寫下《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》，除了深情回眸，更有對人與自然該如何和解共處的深刻思索。蔡惠萍將在20日（本周六）分享這趟未完的旅程幕後精彩的採訪經過，帶領讀者從人與自然的衝突，啟發思考和解之路。活動免費參加，歡迎報名。

※講座資訊

◆時間：12/20 (六) 14:00~16:00

◆地點：國立臺灣博物館南門館「小白宮展演廳」（臺北市中正區南昌路一段1號）

◆報名：https://forms.gle/7BL5GRyyCD7aTAiS7

（報名者優先入場，並有機會獲得《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啓示錄》一書，或黑熊袖套～現場抽獎）

台灣黑熊 衝突 日本

