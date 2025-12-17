2026亞洲同志運動會將由高雄主辦 「讓驕傲上場」以行動實踐平權

「2026高雄亞洲同志運動會」今天舉辦宣傳記者會，正式宣布賽事報名及國際志工招募同步啟動，本屆賽事由台灣同志運動發展協會與高雄市政府共同主辦，將於明年4月30日至5月4日在高雄盛大登場，預計將有千位來自亞洲各地的多元性別運動員齊聚港都，展現同志運動的活力與多元面貌。

本屆賽會以「讓驕傲上場Play with Pride」為主標語，象徵每一位多元性別的運動員，都能自在展現身分與熱情，在場上以行動實踐平權信念。2026高雄亞洲同志運動會內容橫跨運動競技、文化展演與學術論壇，展現同志運動的多元面向，在競賽項目方面，預計規劃14項正式競賽與1項表演賽，包括排球、沙灘排球、羽球、籃球、足球、桌球、網球、保齡球、匹克球、徑賽、游泳、健美、國標舞及排舞，表演賽則為台克球，讓不同專長的運動員都能找到舞台。文化展演活動則以「夜之王國」為主題，規劃開閉幕式、選手之夜、變裝皇后與猛男表演以及同志運動權益展覽，打造白天競技、夜晚狂歡的城市嘉年華氛圍。更多賽事與報名資訊至「2026高雄亞洲同志運動會」官方網站查詢。 「2026高雄亞洲同志運動會」今天舉辦宣傳記者會，本屆賽事將於明年4月30日至5月4日在高雄盛大登場。記者劉學聖／攝影

