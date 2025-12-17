「大S流感逝世」奪疫苗十大新聞之首 李秉穎：流感非感冒劑症狀要注意

台灣疫苗推動協會今公布「2025疫苗十大新聞」，其中「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」獲第一。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，流感不等於感冒，直接影響呼吸道，嚴重時引發肺炎，接種疫苗可提供4至7成保護力，並降低重症機率，若出現喘及呼吸急促困難等症狀，應盡速就醫，民眾也應踴躍接種疫苗。

台灣疫苗推動協會今公布「2025疫苗十大新聞」，上榜內容涵蓋涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技，反映全齡防護意識提升。

第一名新聞為大S得流感逝世，李秉穎於會中表示，流感並非感冒，感染後會侵犯至下呼吸道，造成全身痠痛、燒聲還有氣管炎、肺炎等，嚴重的話需要住院治療，不過目前公費施打對象針對50歲以上，不過50歲以下並不代表沒有危險。

李秉穎說，根據統計25歲以上流感死亡人數其實比兒童還多，因兒童重症因併發症少不治於致死，但成人會出現細菌性肺炎，若發生相當危險可能引發併發症。提醒家長，若出現、喘及呼吸急促困難的情形，就可能是引發肺炎的症狀，需要盡速就醫。

「顧肺、顧心、顧腦」李秉穎強調，接種流感疫苗不只預防肺炎，也可預防心肌梗塞、中風、失智。根據國外研究顯示，接種流感疫苗後，失智症發生率可降低約3成6，因嚴重發炎恐引起血液栓塞，因此推估失智症可能與腦部微血管栓塞有關。

李秉穎說，打疫苗防護並非百分百，像流感疫苗保護效果可能就是4至7成，年輕人稍微高一點、長者稍微低一點，但即使得到流感，大部分也是輕症。近期A流H3N2的K分支病毒株，保護效果跟現在所用的疫苗株是不太吻合，預期保護率會比較低一點，但保護作用約2成機率。提醒只要保持良好作息、免疫力增強，就不容易惡化成重症。

衛福部疾管署副署長林明誠表示，疫苗一向被視為具高度成本效益的公共衛生工具，有助減少重症與住院，緩和整體醫療支出壓力，調查結果顯示，政府從兒童到高齡的保護政策方向與社會期待相符。

今年十大新聞中，兒童疫苗議題占三席，包括「兒童疫苗注射給付應合理化」、「鼻噴式流感疫苗限2-18歲施打」與「每年2300名嬰兒染RSV住院、防治刻不容緩」，顯示家長對嬰幼兒與學齡兒童病毒風險的重視逐年攀升。李秉穎提醒，新生兒及脆弱族群免疫保護仍有強化空間，呼籲盡早規畫相關預防策略。

「預防HPV不分年齡！9月起國中男生『免費打HPV疫苗』領先日韓國家」名列前五。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮說，國際研究顯示，男性接種HPV疫苗後，不僅有助阻斷病毒傳播鏈，還可降低頭頸癌等HPV相關癌症風險，能形成不分性別的整合式保護。這項政策方向與世界衛生組織推動「2030年消除子宮頸癌」目標一致外，也順應歐美國家將男性納入公費接種對象的潮流。

商品推薦