高鐵系統異常…立委爆「人為誤剪光纖」 高鐵澄清：竣工圖與現實不符

立委王鴻薇今爆出，高鐵12月2日出現通訊系統異常導致班此誤點，隔天再發生行駛列車外側蓋板噴飛。高鐵公司說明，在進行行控中心遷移工程，移除舊有光纖纜線時，發現竣工圖錯誤，與現實不符，才導致通訊異常，強調絕無隱匿案情，預計本周調查報告出爐。

王鴻薇指出，本月2日高鐵出現系統異常導致班次誤點情況，高鐵公司第一時間已知為行控中心更新工程中，人為誤剪營運光纖線路，造成多站列車延誤，但高鐵避重就輕，甚至調查報告要2周才有結果；另13日再發生試營運列車行駛時外側蓋板噴飛，所幸無人員傷亡，但高鐵並未告知鐵道局。

高鐵公司今下午表示，台灣高鐵行控中心興建迄今超過20年，因設備日漸老舊，高鐵公司已規畫全面升級，現正進行相關工程。原有的行控中心控制室先遷移至臨時場所後，因此依據竣工圖進行原控制室的舊纜線移除作業。

高鐵說明，由於「資料傳輸光纜」（DTS）並未出現於竣工圖中，導致人員施工時將外觀與電話線近似的DTS纜線移除，造成行控中心通信系統異常。事件發生後，公司立即啟動備援機制，改由各車站接力控制，維持列車運轉。

高鐵表示，目前已立即強化該光纜的防護與標示，並規畫將其遷移到獨立的管線位置；同時，也將加強落實標準作業流程，所有纜線工程均須擬定施工計畫並通過審查，施工前也需確定無功能後方能移除；本案完整檢討後，高鐵公司也將對涉及疏失的相關人員，依規定辦理懲處。

針對外側蓋板噴飛一事，高鐵指出，經查該車組為完成列車大修後、進行運轉測試，並非營運列車。事件發生後第一時間，也即刻進行巡檢、確認路線安全，未影響當日營運。

高鐵表示，列車於大修過後，均須進行各項運轉測試，以確保各項零件、設備正常，才能提供營運服務。高鐵公司此事件至為重視，正針對原因詳細調查，將確實釐清責任，並確保不再發生。

