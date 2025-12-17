115年起國際掛號小包取消簽收 中華郵政限期推優惠

快訊

中央社／ 台北17日電

配合萬國郵政聯盟相關政策調整，中華郵政宣布，自115年1月1日起國際掛號小包停止提供收件人簽收及書面查詢服務，若遺失仍可申請補償，並將於明年1至3月提供每件10元郵資減免優惠。

目前國際掛號小包每年郵寄量約為數十萬件，收費方式是以國際小包郵資加計掛號費（新台幣65元）計算，可提供郵件追蹤、書面查詢及補償保障。

不過，中華郵政近日公告，配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政自115年1月1日起取消國際掛號小包（不含大陸地區）簽收及書面查詢服務，而中華郵政也將調整這項服務，用郵民眾將無法再取得收件人簽名，也不提供書面查詢，但仍可透過官網查詢郵件投遞狀態，以掌握郵件處理及配送情形。

中華郵政透過文字訊息說明，這次調整僅涉及取消收件人簽收及書面查詢服務項目，國際掛號小包若發生遺失、被竊或毀損情形，仍可依郵政相關規定申請補償，補償機制不受影響。

中華郵政表示，後續窗口收寄系統或EZPost系統將自動把國際掛號小包的郵件號碼從R開頭轉換為L開頭，以符合寄達國郵政郵件處理需求。

中華郵政提醒，在115年1月1日前已於EZPost製作完成國際掛號小包託運單（R開頭條碼），務必於114年12月31日前完成交寄；若在那之後交寄者，請在EZPost重新製作國際掛號小包託運單（L開頭條碼），才能受理。

配合國際掛號小包服務內容調整，中華郵政表示，自115年1月1日至3月31日止，提供每件新台幣10元郵資減免優惠，作為過渡期間配套措施，以維護用郵民眾權益。

中華郵政指出，上述優惠屬限期措施，並非永久性調降收費，未來是否調整相關費率，仍將視實際營運量及整體國際郵政情勢再審慎評估。

根據中華郵政資料顯示，不加計掛號費的一般國際平常小包，其服務不具備郵件追蹤、書面查詢及補償保障。至於國際e小包（ePacket），為中華郵政近年配合跨境電商需求所推出服務，除提供完整郵件追蹤外，資費相對具有市場競爭性，但不提供書面查詢及補償保障。

依據中華郵政寄往日本300公克各類小包收費標準，國際平常小包郵資108元，國際掛號小包郵資173元，國際e小包郵資140元。

