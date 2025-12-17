綠色證明標章專區更新！98件有效綠色標章權利人 政府機關占4成

選購洗衣機、冷氣機等家電之前，會在意產品是否貼有綠色標章嗎？經濟部智慧局17日完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」的全面更新，彙整98件有效的綠色證明標章，涵蓋環保、減碳及節能三大領域，提供民眾選購商品及服務時的參考依據。

98件有效綠色證明標章中，本國權利人有84件，外國權利人有14件。本國權利人以政府機構為大宗共有40件，以經濟部15件最多，內政部10件、環保署9件，農業部5件，台中市環保局1件。

智慧局說明，此次專區更新仍維持原本的超連結設計，使用者可點選「標章名稱」前往權利人的官方介紹網頁，深入了解標章認證內容；點選「註冊號」則可直接開啟該標章在商標檢索系統中的詳細資料，完整掌握申請與使用規範。

目前彙整的98件有效綠色標章中，環保類最多有64件，其次是節能26件，減碳8件。智慧局長廖承威表示，相較於節能或減碳等精準單一指標的分類，環保是涵蓋層面較廣的分類，有不少標準本身涵蓋多元環境面向，這類綠色證明標章就會被歸納在環保類，因此整體數量較多。

對消費者而言，更新後的淨零排放有關證明標章資訊專區有何用處？廖承威說，舉例看到節能或省水標章，就可以到標章專區查詢並且辨別真偽。對於企業而言，明年起公司治理評鑑要改為ESG評鑑，公司是否獲得永續發展相關標章審查認證，是該指標所列的額外加分題之一。

商品推薦