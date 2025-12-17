快訊

女性更年期小心共病 慎防骨質疏鬆、憂鬱症

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
更年期常見熱潮紅、夜裡盜汗、失眠、心情不好等症狀；中醫認為更年期是「腎氣漸衰、陰陽失衡」的自然過程。圖／123RF
更年期常見熱潮紅、夜裡盜汗、失眠、心情不好等症狀；中醫認為更年期是「腎氣漸衰、陰陽失衡」的自然過程。圖／123RF

根據統計，台灣女性更年期約在45至55歲左右，因卵巢逐漸停止製造女性荷爾蒙，不適症狀可能在停經前2至3年出現，並延續至停經後。中醫師鄭鶴祝表示，只要均衡飲食、規律運動、充足睡眠，並輔以中醫調理，可舒緩熱潮紅、情緒波動，並減少罹患心血管疾病憂鬱症骨質疏鬆等風險。

「更年期是身體老化的自然過程，不等於疾病。」鄭鶴祝說，中醫認為更年期是「腎氣漸衰、陰陽失衡」的自然過程，若能及時調理，便能避免疾病發生。許多女性因為雌激素分泌減少，提高心血管疾病的發生率，約有2成罹患代謝症候群，而骨質流失的速度也會加快。

現代醫學將更年期視為「亞健康」的高峰期，身體尚未生病，但已出現功能性失調。鄭鶴祝強調，中醫的「治未病」觀點符合預防醫學，更年期若能及早調理，不僅能緩解不適，更能預防共病發生與惡化。現代人壓力大，停經年齡層有逐漸下降趨勢，有些女性不到40歲就卵巢早衰，更應及早準備。

鄭鶴祝指出，中醫預防共病的核心策略，可從針灸、食療、運動、情緒照護等多管齊下，並依體質選方，選對適合的食材或中藥。在食療養生方面，可多吃黑芝麻、山藥、枸杞、銀耳等滋陰補腎食材，運動則可進行太極、瑜伽、快走，促進氣血流通、強化骨骼。

進入更年期後，荷爾蒙的混亂使得心血管問題增加，要避免攝取過多油、鹽、糖，以減低心血管疾病及肥胖的風險。例如，多攝取豆類、魚油、蔬果，少咖啡因、酒精；黃豆及其製品富含大豆異黃酮，可緩解女性更年期症狀、預防骨鬆、保護心血管，平衡荷爾蒙後，自然穩定情緒。

鄭鶴祝提醒，更年期不只是荷爾蒙變化，更是全身系統的調整期，除了緩解不適症狀，也要預防更年期常見共病。

1.心血管疾病

因雌激素下降影響血管彈性與脂質代謝，中醫觀點認為，屬「肝陽上亢」或「心腎不交」型，常見頭暈、心悸、煩躁，可用天王補心丹、針灸神門穴、百會穴等方式，疏肝平肝、養心安神。

2.骨質疏鬆與關節退化

雌激素下降加速骨質流失，容易骨質疏鬆，而體重增加及代謝減慢也加重關節軟骨磨損。建議補腎強骨，可用右歸丸、金匱腎氣丸，搭配太溪穴、腎俞穴按摩調理身體。

3.憂鬱症與焦慮障礙

內分泌失衡，常常情緒波動、睡眠障礙。中醫屬「肝鬱氣滯」、「心脾兩虛」型，常見胸悶、易怒、健忘。可用加味逍遙散、甘麥大棗湯，搭配三陰交、內關穴，疏肝解鬱、養心健脾。

4.代謝症候群

雌激素減少影響胰島素敏感性與脂肪分布，中醫屬「痰濕內生」、「脾虛痰阻」型，常見腹脹、倦怠、口黏，可用參苓白朮散、二陳湯，搭配中脘穴、足三里，健脾化痰、行氣利濕。

更年期 中醫 心血管疾病 憂鬱症 骨質疏鬆

