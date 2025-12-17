快訊

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」 婦產科名醫搖頭：恐傷害嬰兒腎臟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽餵女兒喝「奶昔蛋白飲」，婦產科名醫對此發出3警告提醒「不適合當嬰幼兒主食」。示意圖／ingimage
嬰兒需要的營養跟成人不同，若餵食不當食物，恐會影響幼兒的身體發展。日前有位媽媽分享，她讓1歲女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，大讚「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，文章曝光後，引發軒然大波。對此，婦產科名醫蘇怡寧也發出3點警告，提醒「我們不能拿孩子的健康去實驗」。

一名媽媽在Threads貼出站在營養蛋白混合飲料的販賣機前，選購商品的照片，用紅字寫下「我女兒的喝水救星，有加，喝水量會變2倍」，並在文章寫下「沒有加喝水神器，女兒不愛喝水，訂貨又沒辦法馬上到，正煩惱該怎麼辦的時候，想到這個厲害的販賣機」。

這篇文章發文後，遭到許多網友批評「小孩不適合喝這個」、「她自己喝應該就沒問題，小朋友喝都不太OK」、「有夠誇張，我生兩個兒子，都不敢給他們喝其他東西」、「我保健產品都不敢給小孩亂喝」。

醫師蘇怡寧也在臉書分享網友轉貼給他的這篇文章，他也明確指出，「這件事在醫學跟營養學上是不正確的，而且存在極大的健康風險」。成人設計的營養奶昔，不管它標榜多天然多高級，都絕對不能，也不應該拿來當作一歲以內嬰兒的主食，因為嬰幼兒的器官在發育中，腎臟、腸胃道、肝臟代謝能力都無法承受成人的配方設計。

蘇怡寧醫師提出3點警告，第1是如果餵食奶昔，會讓嬰幼兒營養比例失衡，嬰兒配方奶是依據 WHO 標準嚴格設計，成人奶昔往往蛋白質過高，會對嬰兒的腎臟造成負荷，增加脫水與長期損傷的風險。第2是缺乏關鍵成分，成人奶昔缺乏DHA、ARA等長鏈脂肪酸，這些是嬰兒腦部和視力發育不可或缺的基石。

第3是潛在的添加劑風險，舉凡甜味劑、人工香料、植物萃取物等成分，對嬰幼兒的安全性，缺乏長期臨床數據支持，因此不能拿孩子的健康去實驗。文末他也呼籲，「生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇」。

嬰兒 蘇怡寧 婦產科 腎臟

相關新聞

高鐵「螺絲鬆了」…王鴻薇爆：人為疏失剪錯線釀通訊異常 列車蓋板噴飛

高鐵12月2日發生通訊系統異常1.5小時，造成班次誤點、影響約2000人，立委王鴻薇今爆料，高鐵第一時間已知為人為疏失剪...

秋冬高血壓、中風風險升 營養師曝「5食材＋3原則」保護心血管

隨著氣溫下降，血管容易因熱脹冷縮而變得脆弱，進而提高高血壓與中風風險。林俐岑營養師在臉書提醒，秋冬保養重點在於「增加血管彈性」、「降低血液黏稠度」及「控制血壓」。她列出五大護血管食材，建議民眾在秋冬飲食中多加利用。

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」 婦產科名醫搖頭：恐傷害嬰兒腎臟

小嬰兒需要的營養跟成人不同，若餵食不當食物，恐會影響幼兒的身體發展。日前有位媽媽分享，她讓1歲女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，大讚「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，文章曝光後，引發軒然大波。對此，婦產科名醫蘇怡寧也發出3點警告，提醒「我們不能拿孩子的健康去實驗」。

南橫埡口即時影像罕見捕捉到「超大火流星」 耀眼光芒照亮雲海

台東東海岸的太平洋海面上偶而發生火流星照亮海面，昨晚南橫公路埡口即時影像也捕捉到火流星，台東縣政府表示，不同於東海岸，這...

李多慧超愛外送 一周Uber Eats點7次！首公開「好市多」必買美食清單

歡慶好市多正式上線Uber Eats App滿6個月，Uber Eats宣布啟動「好事外送計畫」，邀請人氣啦啦隊女神李多...

綠色證明標章專區更新！98件有效綠色標章權利人 政府機關占4成

選購洗衣機、冷氣機等家電之前，會在意產品是否貼有綠色標章嗎？經濟部智慧局17日完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」的全面...

