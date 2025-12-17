媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」 婦產科名醫搖頭：恐傷害嬰兒腎臟

小嬰兒需要的營養跟成人不同，若餵食不當食物，恐會影響幼兒的身體發展。日前有位媽媽分享，她讓1歲女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，大讚「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，文章曝光後，引發軒然大波。對此，婦產科名醫蘇怡寧也發出3點警告，提醒「我們不能拿孩子的健康去實驗」。

一名媽媽在Threads貼出站在營養蛋白混合飲料的販賣機前，選購商品的照片，用紅字寫下「我女兒的喝水救星，有加，喝水量會變2倍」，並在文章寫下「沒有加喝水神器，女兒不愛喝水，訂貨又沒辦法馬上到，正煩惱該怎麼辦的時候，想到這個厲害的販賣機」。

這篇文章發文後，遭到許多網友批評「小孩不適合喝這個」、「她自己喝應該就沒問題，小朋友喝都不太OK」、「有夠誇張，我生兩個兒子，都不敢給他們喝其他東西」、「我保健產品都不敢給小孩亂喝」。

醫師蘇怡寧也在臉書分享網友轉貼給他的這篇文章，他也明確指出，「這件事在醫學跟營養學上是不正確的，而且存在極大的健康風險」。成人設計的營養奶昔，不管它標榜多天然多高級，都絕對不能，也不應該拿來當作一歲以內嬰兒的主食，因為嬰幼兒的器官在發育中，腎臟、腸胃道、肝臟代謝能力都無法承受成人的配方設計。

蘇怡寧醫師提出3點警告，第1是如果餵食奶昔，會讓嬰幼兒營養比例失衡，嬰兒配方奶是依據 WHO 標準嚴格設計，成人奶昔往往蛋白質過高，會對嬰兒的腎臟造成負荷，增加脫水與長期損傷的風險。第2是缺乏關鍵成分，成人奶昔缺乏DHA、ARA等長鏈脂肪酸，這些是嬰兒腦部和視力發育不可或缺的基石。

第3是潛在的添加劑風險，舉凡甜味劑、人工香料、植物萃取物等成分，對嬰幼兒的安全性，缺乏長期臨床數據支持，因此不能拿孩子的健康去實驗。文末他也呼籲，「生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇」。

