高鐵「螺絲鬆了」…王鴻薇爆：人為疏失剪錯線釀通訊異常 列車蓋板噴飛
高鐵12月2日發生通訊系統異常1.5小時，造成班次誤點、影響約2000人，立委王鴻薇今爆料，高鐵第一時間已知為人為疏失剪錯線導致，當下卻無任何說明，且隔天再發生列車外側車蓋板行駛中「噴飛」離譜情況，直指高鐵作為我國重要交通運輸，螺絲鬆了要趕快鎖緊，否則難保發生更重大事件。
台灣高鐵本月2日上午9時19分發生通訊系統異常1.5小時，上午10時49分修復，造成4班次延誤逾30分鐘以上，影響約2000人，將依照旅客運送契約辦理退費；鐵道局則表示，該事件屬鐵路法規定的行車異常事件，已要求高鐵公司提出本件異常事件說明，並依鐵路法第56-6條規定進行檢討或調查。
交通部今赴立法院交通委員會進行專案報告，立委王鴻薇質詢時爆料，高鐵公司12月2日發生通訊系統異常導致班次延誤，當時高鐵公司稱異常原因還在調查，鐵道局也說已依鐵路法要求高鐵公司釐清是設備或人為因素，據了解，高鐵公司當天第一時間已發現是人為疏失剪錯線導致通訊系統異常。
王鴻薇說，高鐵作為我國最重要貫穿南北的運輸工具，其安全性十分重要，不管是設備異常、人為疏失或不可抗力因素都應據實回報，該案高鐵公司第一時間就知道是人為疏失，但交通部至今仍沒掌握，認為交通部應積極掌握、了解情況，不要每次高鐵發生狀況只說願意給他們時間調查。
王鴻薇進一步指出，繼通訊系統異常後，隔天12月3日再發生又發生設備損害事故，高鐵列車編組TR26在執行列車出場正線試運轉測試，從燕巢總機廠到烏日基地，發現列車有多處刮痕及車側外蓋板遺失。
王鴻薇說，經查竟是車側未鎖固所造成，且遺失後數小時後才在高架橋下發現，所幸是掉落在農田，並非人口稠密的都會區，未造成人員損傷，否則鋼鐵製的蓋板加上高速狀態飛出，後果難以想像。
王鴻薇表示，高鐵公司事後在農田中找回蓋板，也提出相關報告及檢討，但交通部都未收到相關消息，強調高鐵服務品質很重要，但安全性更重要，上述2起事件所幸都無造成意外，但強調高鐵螺絲鬆了，若不鎖好，難保下次發生更重大的事情，要求交通部應積極瞭解、掌握情況。
交通部次長林國顯表示，針對通訊異常部分，鐵道局已進行調查，交通部目前尚未收到調查報告，會請鐵道局回報；蓋板噴飛部分，承諾會掌握事件，上述2起事件均涉及行車安全、維護及整體，以及列車行駛周邊安全，都有必要要求鐵道局專案查核。
