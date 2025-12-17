一、二航廈部分施工 桃園機場公司籲配合交管

快訊

中央社／ 桃園機場17日電
桃園國際機場公司表示，配合第一航廈周邊改善工程，並進一步優化航站南路與第二停車場的交通動線，自114年12月16日起至115年1月15日止，每天上午8時至下午5時，辦理第二停車場南側整建工程，施工期間南側進出動線將配合工程需求實施局部管制並縮減車道。中央社
桃園國際機場公司表示，配合第一航廈周邊改善工程，並進一步優化航站南路與第二停車場的交通動線，自114年12月16日起至115年1月15日止，每天上午8時至下午5時，辦理第二停車場南側整建工程，施工期間南側進出動線將配合工程需求實施局部管制並縮減車道。中央社

機場公司今天表示，配合第二航廈車行高架橋梁施工，將於營運離峰時段進行航站南北路部分道路封閉搭設施工架，施工交管期間請用路人配合交維人員指揮及標誌引導減速慢行。

桃園國際機場公司下午表示，為了將對旅客的影響降至最低，並維持施工時段道路順暢，將於機場營運離峰時段分區進行施工，其中第二航廈3樓出發層高架橋梁，自12月17日起至12月31日，將利用凌晨0時至4時的離峰時段，進行航站南路車行橋梁施工架搭設，交維人員將於部分時段引導大客車上3樓繞行抵達P4停車場

機場公司指出，自115年1月2日起至1月16日，將利用凌晨0時至4時的離峰時段，進行航站北路車行橋梁施工架搭設，同時配置交維人員引導入境旅客往離開機場車行方向。

至於第二航廈3樓出發層高架橋梁往P4停車場入口，將自115年1月2日起，利用凌晨0時至4時的離峰時段進行施工，預計以80個日曆天完成改善入口側溝工程。

另外，為配合第一航廈周邊改善工程，並進一步優化航站南路與第二停車場的交通動線，機場公司說，自114年12月16日起至115年1月15日止，每天上午8時至下午5時，辦理第二停車場南側整建工程，施工期間南側進出動線將配合工程需求實施局部管制並縮減車道，請遵循交維人員指揮及現場標誌引導。

