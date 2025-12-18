跨越百年的職人工藝蛻變：汀士頓「蛻變系列」最終章The Weaver 織夢者限量推出

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

走進蘇格蘭高地的汀士頓酒廠，空氣中瀰漫著木質的溫度。這裡曾是一座十八世紀的棉花廠，隨著紡織機的節奏，工匠用雙手細心編織出柔軟棉布；當棉花廠面臨收束，汀士頓品牌創辦人Brodie Hepburn擁有先驅之見，將工匠職人的耐心、技藝與堅持移植到橡木桶之間，化為一滴滴風味醇厚的極品佳釀。而汀士頓「蛻變系列」正是這段跨越百年蛻變所凝鍊的篇章。如今，系列最終章「The Weaver 織夢者」正式限量登場，以恰如其分的熟成比例與極致平衡的風味，再度收穫行家高分讚譽。

汀士頓「蛻變系列」最終章「The Weaver 織夢者」正式限量登場。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從棉花廠到獨特的高地威士忌：一場跨越百年的蛻變傳奇

「在他人無法看見的地方，他看到了無限可能。」汀士頓酒廠創辦人 Brodie Hepburn，被譽為蘇格蘭最早的威士忌經銷者之一，不僅擁有敏銳的品鑑眼光，更具備大膽創新的前瞻視野。當他發現一座棉花廠前流淌著水質清澈的泰斯河時，便毅然決定將這座老舊工廠轉化為全新的可能，汀士頓威士忌酒廠就此誕生。搭配職人工匠一絲不苟的手藝，以及堅持使用 100% 蘇格蘭原生大麥，終於釀造出具有高地風格、醇厚卻清新的單一麥芽威士忌，柔順奔放、餘韻悠長。

汀士頓酒廠創辦人 Brodie Hepburn自1785年開創汀士頓傳奇。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

5年5款，台灣限定！致敬品牌靈魂的「蛻變系列」

「TRANSFORMATION SERIES蛻變系列」由首席調酒師Julieann Fernandez一手打造，她在2022年的世界威士忌大賽中贏得蘇格蘭地區「威士忌ICON」獎，是全球備受矚目的年輕調酒師。

「蛻變系列」承襲了創辦人的勇敢精神，以創辦人、酒廠、棉花廠、河流與大麥為創作靈魂，為每一款限量酒賦予獨特性格。五年之間，酒廠陸續推出五款台灣限定作品，每一瓶都象徵汀士頓不同面向的品牌故事，向那份深植於品牌根源的創造力與職人精神致敬。

汀士頓首席調酒師Julieann Fernandez。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

系列首發作「先驅者」紀念Brodie先驅之見將棉花廠蛻變為酒廠的精神為名；第二版「探索者」以三款頂級雪莉打造更大膽的層次，象徵品牌靈魂的冒險與創新；第三版「蘊育者」則在泰斯河的靜謐靈感中，透過 13 年熟成與極致過桶工藝，呈現柔順且深邃的水流脈動。第四版象徵酒廠職人精神凝聚的「凝聚者」以果乾與太妃糖般的甜香，為系列注入溫度與力量。

5年5款，台灣限定，汀士頓打造致敬品牌靈魂的「蛻變系列」。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

壓軸登場的「織夢者」：時光、風味與工藝交織的終章

而「織夢者」則為蛻變系列畫下最精彩的壓軸，以十二年熟成的厚實底蘊為基礎，先在二次填充的蘇格蘭橡木桶中熟成，再分別以 Palo Cortado 雪莉桶與 Madeira 馬德拉桶進行一年後熟，讓酒液在時光與木質的交織中，雕琢出細膩而深刻的靈魂。雪莉桶帶來堅果與乾果的複雜層次，而馬德拉桶則注入濃郁甜香，兩者風味的反差與融合，使整體風味更添圓融立體。

琥珀金的色澤如暮光般迷人，初聞是鹽味杏仁與乾無花果的香氣徐徐展開，接續而來的橡木香料、熟梅、糖漬橙皮與淡淡蜂蜜香草，構築出溫暖而典雅的香氣弧線。烘烤橡木與乾燥香草的底蘊則悄然浮現，為整體增添深度與韻致。

入口時，奢華質地包覆味蕾，多桶交織出的風味如樂章般層層堆疊：太妃糖、黑巧克力與烘焙咖啡豆交錯，伴隨葡萄乾、黑莓乾果的甜香，而一抹微酸的柑橘調則為濃郁風味帶來完美平衡。橡木風味不喧賓奪主，恰到好處地襯托出香草與肉桂的細緻氣息，使口感更顯立體而豐富。尾韻悠長且溫暖，乾果與橡木的餘韻漫延不散，令人回味再三。

「織夢者」是蛻變系列最終章顛峰之作，也是酒饕和藏家不可或缺的必收威士忌。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

系列華麗收官！限量 3,000 瓶全面點亮藏家圈

限量推出的「織夢者」，無疑是蛻變系列的巔峰之作，限量 3,000 瓶正式登場，為這段五年的風味旅程畫下華麗終章。無論是酒饕或收藏家，都值得將它收入人生品酒珍藏清單的首列。

5年5款，台灣限定，汀士頓打造致敬品牌靈魂的「蛻變系列」。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

同時，品牌也驚喜推出超稀有的「蛻變系列限定收藏座」，選用頂級實木打造，展現極致工藝美學，讓藏家能將五款作品一次珍藏，完整串起蛻變五部曲的味覺篇章。實木上 TRANSFORMATION SERIES 的字樣以細膩燙金刻印，在光線映照下熠熠生輝。整組收藏宛如藝術品般值得傳承，將五年的心血濃縮成台灣威士忌藏家不可錯過的經典。更多限量收藏座資訊，可造訪汀士頓官方FB粉絲專頁，或撥打免付費專線 0800-808-886，由專人為您服務。

汀士頓官方FB：https://www.facebook.com/DeanstonTAIWAN

「蛻變系列限定收藏座」選用頂級實木打造，藏家能將五款作品一次珍藏。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦