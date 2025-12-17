團結戰勝C肝 陳建仁感念陳定信擘劃防治藍圖

快訊

中央社／ 台北17日電

台灣10年消除C肝，當年登高一呼的前副總統陳建仁，感念亦師亦友的台灣「肝帝」陳定信擘劃防治藍圖；台灣消除C肝也證明團結的力量、跨界合作成果，大家都是無名英雄。

因陳建仁的大聲疾呼，「國家消除C肝辦公室」於2016年底成立。他今天在消除C肝國際記者會提到，台灣曾被稱為「肝病之島」，這是一段令人難忘的夢魘，如今肝病發生率與死亡率明顯下降，「我特別感念中央研究院院士陳定信」，當年C肝辦公室成立正是由陳定信擔任召集人。

陳建仁回憶，因陳定信擘劃完整而清楚的防治藍圖，才能讓後續政策依循其方向穩健推進，最終獲得如此亮眼成果，陳定信若能看到今天的成就，一定會深受感動；這一路走來，不僅有公部門的努力，民間團體的積極投入也是一股功不可沒的「東風」。

陳建仁認為，台灣成功消除C型肝炎，充分展現團結的力量。當社會各界能夠團結一致，任何困難任務都有可能成功；若人心離散，事情便難以推動。消除C肝是跨界合作成果，甚至每個患者共同參與，大家都是無名英雄，台灣才能締造令全世界驚豔的防疫成績。

他並表示，台灣投入不到新台幣300億元，便提前達成世界衛生組織（WHO）消除C肝目標；若患者未能及早治療，一旦惡化為肝癌，後續醫療支出恐遠高於300億元。台灣C肝照護之路仍未結束，未來仍需努力，特別是針對矯正機關等特殊族群，必須有效控制其發生率。

台灣提前達成WHO消除C肝目標，今年底將向西太平洋區署申請認證。對於能否成功通過認證，陳建仁表示「當然有信心」，肝炎認證工作小組的主要任務，是確保衛生福利部的數據正確無誤，由15名專家學者嚴格檢視，歷時近半年多次會議，確認各項指標皆已達WHO標準。

陳建仁說，更重要的是，相關報告也送交來自日本、美國與韓國等3名國際學者審查，獲得高度肯定，認為台灣確實是亞洲典範。未來除完成認證申請，也將把成果發表於國際期刊，讓全世界了解台灣已實際達成消除C肝的目標。

另外，消除C肝是長期接力賽，歷任衛福部長共「5棒」接力。行政院政務委員陳時中說，第一棒是前部長林奏延，「我是第2棒」。但若無專家指導，衛福部難以掌握方向；沒有衛生單位與醫療機構投入，篩檢與治療無法推動；民間團體的支持同樣不可或缺。

陳時中回憶，當初為爭取健保給付C肝新藥的預算，親往國家發展委員會溝通，「政府官員很少到那邊聊聊」，當時懇請提高健保總額高推估，國發會或許也很少見到部長親自前來說明，很快就同意；即使事隔多年，回想這段過程仍感到欣慰。

陳時中說，回首來時路，過程中固然辛苦，但更多的是喜悅，「能夠和大家一起消滅一個疾病，是一種莫大的光榮，也是一件非常偉大的事情。」

