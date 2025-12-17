快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

聽新聞
0:00 / 0:00

114年疫苗10大新聞出爐 「大S染流感驟逝」奪冠

中央社／ 台北17日電
台灣疫苗推動協會17日舉行記者會，公布年度疫苗10大新聞，年初藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本逝世引發疫苗搶打，事件登上榜首。中央社
台灣疫苗推動協會17日舉行記者會，公布年度疫苗10大新聞，年初藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本逝世引發疫苗搶打，事件登上榜首。中央社

台灣疫苗推動協會今天公布年度疫苗10大新聞，兒童疫苗議題與成人及高齡相關新聞各占3席，冠軍由年初藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本過世引發疫苗搶打新聞拿下。

藝人大S（徐熙媛）今年初因流感併發肺炎在日本過世，各界譁然，加上適逢流感流行期，引發台灣流感疫苗搶打潮，在短短3日內全台接種量衝上4萬劑，當時行政院因此拍板增購10萬劑流感疫苗；受此影響，今年秋冬流感疫苗接種更創下歷年新高。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎今天在「2025第10屆企業防疫聯盟暨疫苗十大新聞」記者會上公布，此事件為今年疫苗10大新聞之首。他指出，此事件提醒，流感不是感冒，一般感冒僅是上呼吸道感染，但流感卻會造成氣管炎，更嚴重會演變成肺炎，造成重症、死亡。

李秉穎指出，疾管署統計顯示，25歲以上成人流感致死率比兒童還高，除了疫苗接種，也因為兒童較少併發細菌性肺炎，因此提醒民眾千萬不要以為還沒到50歲就沒有風險，並且染病後一旦覺得「喘」，呼吸加快、需要用力呼吸，感覺像剛跑完100公尺，就代表可能已經得到肺炎，要立刻就醫。

流感疫苗的健康效益遠高於免於肺炎威脅，李秉穎說明，因流感會導致嚴重全身性發炎，會活化血小板，恐引起血栓，雖此機制可避免病毒細菌在體內擴散，卻也有可能導致血管不通，增加中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。國內健保資料庫研究也發現，接種流感疫苗後可降36%失智風險。

今年疫苗10大新聞，兒童疫苗議題占3席，包括「兒童疫苗注射給付應合理化」、「鼻噴式流感疫苗限2至18歲施打」與「每年2300名嬰兒染RSV住院、防治刻不容緩」。成人與高齡相關新聞則包括「呼吸細胞融合病毒RSV全年威脅，疫苗接種保護全家老小健康」、「涵蓋更多血清型的次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市」。

台灣疫苗推動協會總結表示，疫苗不僅是傳染病防治的核心工具，更延伸到長照、慢性病管理、家庭健康與國家醫療永續等多重層面。呼籲民眾、醫療專業與企業共同提升疫苗識能與接種率，從兒童到高齡的全生命階段強化防護，攜手實現「健康台灣」目標。

流感疫苗 肺炎 病毒 呼吸道

延伸閱讀

長者肺鏈疫苗擬改打1劑 專家：保護力長、範圍廣

公費肺鏈疫苗將由20及21價取代將於月底公布上路時間、適用對象

馬筱梅孕肚不藏了！被質疑懷孕爭家產回應超霸氣

成人也要打疫苗 減少住院與花費 台灣健康聯盟建議兩種疫苗納入公費

相關新聞

高鐵「螺絲鬆了」…王鴻薇爆：人為疏失剪錯線釀通訊異常 列車蓋板噴飛

高鐵12月2日發生通訊系統異常1.5小時，造成班次誤點、影響約2000人，立委王鴻薇今爆料，高鐵第一時間已知為人為疏失剪...

秋冬高血壓、中風風險升 營養師曝「5食材＋3原則」保護心血管

隨著氣溫下降，血管容易因熱脹冷縮而變得脆弱，進而提高高血壓與中風風險。林俐岑營養師在臉書提醒，秋冬保養重點在於「增加血管彈性」、「降低血液黏稠度」及「控制血壓」。她列出五大護血管食材，建議民眾在秋冬飲食中多加利用。

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」 婦產科名醫搖頭：恐傷害嬰兒腎臟

小嬰兒需要的營養跟成人不同，若餵食不當食物，恐會影響幼兒的身體發展。日前有位媽媽分享，她讓1歲女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，大讚「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，文章曝光後，引發軒然大波。對此，婦產科名醫蘇怡寧也發出3點警告，提醒「我們不能拿孩子的健康去實驗」。

南橫埡口即時影像罕見捕捉到「超大火流星」 耀眼光芒照亮雲海

台東東海岸的太平洋海面上偶而發生火流星照亮海面，昨晚南橫公路埡口即時影像也捕捉到火流星，台東縣政府表示，不同於東海岸，這...

李多慧超愛外送 一周Uber Eats點7次！首公開「好市多」必買美食清單

歡慶好市多正式上線Uber Eats App滿6個月，Uber Eats宣布啟動「好事外送計畫」，邀請人氣啦啦隊女神李多...

綠色證明標章專區更新！98件有效綠色標章權利人 政府機關占4成

選購洗衣機、冷氣機等家電之前，會在意產品是否貼有綠色標章嗎？經濟部智慧局17日完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」的全面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。