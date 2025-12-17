114年疫苗10大新聞出爐 「大S染流感驟逝」奪冠

台灣疫苗推動協會今天公布年度疫苗10大新聞，兒童疫苗議題與成人及高齡相關新聞各占3席，冠軍由年初藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本過世引發疫苗搶打新聞拿下。

藝人大S（徐熙媛）今年初因流感併發肺炎在日本過世，各界譁然，加上適逢流感流行期，引發台灣流感疫苗搶打潮，在短短3日內全台接種量衝上4萬劑，當時行政院因此拍板增購10萬劑流感疫苗；受此影響，今年秋冬流感疫苗接種更創下歷年新高。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎今天在「2025第10屆企業防疫聯盟暨疫苗十大新聞」記者會上公布，此事件為今年疫苗10大新聞之首。他指出，此事件提醒，流感不是感冒，一般感冒僅是上呼吸道感染，但流感卻會造成氣管炎，更嚴重會演變成肺炎，造成重症、死亡。

李秉穎指出，疾管署統計顯示，25歲以上成人流感致死率比兒童還高，除了疫苗接種，也因為兒童較少併發細菌性肺炎，因此提醒民眾千萬不要以為還沒到50歲就沒有風險，並且染病後一旦覺得「喘」，呼吸加快、需要用力呼吸，感覺像剛跑完100公尺，就代表可能已經得到肺炎，要立刻就醫。

流感疫苗的健康效益遠高於免於肺炎威脅，李秉穎說明，因流感會導致嚴重全身性發炎，會活化血小板，恐引起血栓，雖此機制可避免病毒細菌在體內擴散，卻也有可能導致血管不通，增加中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。國內健保資料庫研究也發現，接種流感疫苗後可降36%失智風險。

今年疫苗10大新聞，兒童疫苗議題占3席，包括「兒童疫苗注射給付應合理化」、「鼻噴式流感疫苗限2至18歲施打」與「每年2300名嬰兒染RSV住院、防治刻不容緩」。成人與高齡相關新聞則包括「呼吸細胞融合病毒RSV全年威脅，疫苗接種保護全家老小健康」、「涵蓋更多血清型的次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市」。

台灣疫苗推動協會總結表示，疫苗不僅是傳染病防治的核心工具，更延伸到長照、慢性病管理、家庭健康與國家醫療永續等多重層面。呼籲民眾、醫療專業與企業共同提升疫苗識能與接種率，從兒童到高齡的全生命階段強化防護，攜手實現「健康台灣」目標。

