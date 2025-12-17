秋冬高血壓、中風風險升 營養師曝「5食材＋3原則」保護心血管

快訊

林俐岑營養師
營養師提醒，秋冬血管保養重點「彈性」、「降低黏稠度」及「控制血壓」。 示意圖／ingimage
營養師提醒，秋冬血管保養重點「彈性」、「降低黏稠度」及「控制血壓」。 示意圖／ingimage

隨著氣溫下降，血管容易因熱脹冷縮而變得脆弱，進而提高高血壓中風風險。林俐岑營養師臉書提醒，秋冬保養重點在於「增加血管彈性」、「降低血液黏稠度」及「控制血壓」。她列出五大護血管食材，建議民眾在秋冬飲食中多加利用。

護血管「明星食材」清單：

一、深海魚類（Omega-3）

鮭魚、鯖魚、秋刀魚，每周至少吃2次，減少血管發炎、降低壞膽固醇與三酸甘油脂。

二、深色蔬菜與全穀根莖

菠菜、地瓜葉、花椰菜等，富含葉酸，能降低血液中同半胱胺酸濃度。同半胱胺酸會傷害血管內壁，深色蔬菜有助保護血管健康。

燕麥、糙米、地瓜等，特別是燕麥富含水溶性纖維（Beta-葡聚醣），有助代謝膽固醇，降低血管阻塞風險。

三、含鉀蔬果

香蕉、奇異果、芭樂、柑橘及各類蔬菜，能幫助排鈉、放鬆血管、降低血壓，抗氧化植化素成分可以減少自由基對血管內皮的傷害，降低氧化壓力。

四、堅果與種子

核桃、杏仁、亞麻仁籽、芝麻，每日一湯匙，補充維生素E與精氨酸，保護血管內皮細胞不被自由基破壞、促進血管擴張。

五、蔥薑蒜與洋蔥

洋蔥、大蒜、黑木耳，有抗氧化與促循環作用，亦能防止血栓，被稱為天然「血管清道夫」。

除了吃對食物，秋冬飲食習慣也非常重要。林俐岑建議：

多喝水：即便天冷，也要早起喝溫水，稀釋血液，降低清晨中風風險。

減少隱形鹽分：火鍋、燉湯湯底和沾醬鈉含量高，可用昆布或蔬菜清湯、醋、蔥蒜、蘿蔔泥代替沙茶醬與醬油。

避免高糖及反式脂肪：蛋糕、油炸食品會提高壞膽固醇，加速動脈硬化。

林俐岑特別提醒，黑木耳露是秋冬平價護血管佳品，也可稱血管清道夫。黑木耳富含水溶性纖維與抗凝血成分，可搭配老薑、枸杞煮食，降低寒性，幫助降低血液黏稠度，不過正在服用抗凝血藥物者需先諮詢醫師。最後，秋冬別忘了適度運動，促進血液循環，讓血管更健康。

