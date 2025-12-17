快訊

影／肉形石登場！「勁水國寶：故宮X蘭博特展」開箱 6件文物搶先看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
故宮文物的人氣三寶之一「肉形石」今天開箱亮相。圖／故宮提供
故宮文物的人氣三寶之一「肉形石」今天開箱亮相。圖／故宮提供

故宮國寶出遊去首次前進東台灣的宜蘭，「勁水國寶：故宮X蘭博特展」將於12月23日開幕，兩地共展出30件珍品，今天搶先開箱6件，包含肉形石在內的3件故宮經典文物，蘭陽博物館也同場開箱3件考古出土文物，6件展品相互呼應，對照蘭陽平原噶瑪蘭人早期常用的器物與養鴨文化，饒富趣味。

開箱記者會由國立故宮博物院長蕭宗煌、副院長余佩瑾、宜蘭縣代理縣長林茂盛、文化局長黃伴書及蘭陽博物館館長陳碧琳出席。故宮開箱「霽青釉描金游魚轉心瓶」、「肉形石」、「玉鴨」等三件人氣文物；蘭博開箱「幾何印紋陶罐」、「骨質人形刀柄」、「狐狸狗陶偶」，6件文物都經過精挑細選亮相，尤其可愛的「狐狸狗陶偶」更是首次展出。

蕭宗煌表示，故宮國寶出遊去不只是把文物送到不同地方展出，而是希望文化走入民眾日常生活，故宮文物跨越雪隧，從台北安全運到宜蘭，背後是雙方團隊長時間準備與專業合作，從文物挑選與運送，到展場設計與細節調整，縣府、蘭博與故宮同仁都投入大量心力，同時也把蘭博展場提升到國際級水準。

代理縣長林茂盛表示，縣政府兩年多來努力與故宮密切合作，從展場環境優化到軟硬體全面提升，從環境濕度的嚴謹控管到安保系統的滴水不漏，投入相當大資源與心力，促成這場無可取代的世界級文化交流，鄉親就近就能欣賞國寶之美。

故宮開箱文物帶出宜蘭風情聯想，宋元時期的「玉鴨」圓潤可愛，神情生動，早年宜蘭冬山河流域水患頻仍，反成適水鴨子的良好棲地，毛絨小鴨鋪田蕩水是美麗的宜蘭風景。

故宮3大人氣文物的「肉形石」呼應17世紀噶瑪蘭族以射鹿與捕山豬維生的日常；國寶級文物「霽青釉描金游魚轉心瓶」結構巧妙，瓶中金魚可轉動呈現悠遊動態，對照宜蘭水產資源豐富，19世紀就有人飼養觀賞金魚。

蘭陽博物館開箱3件考古遺址出土文物，「幾何印紋陶罐」是淇武蘭遺址出土的代表性陶罐，距今約600年，噶瑪蘭人常用的生活器具；「骨質人形刀柄」是漢本遺址出土，距今約2100至1100年，以動物骨頭雕刻而成，細緻幾何線條非常獨特；丸山考古遺址出土的「狐狸狗陶偶」距今約3200至2300年，小巧精美的器物裝飾，展現史前人類與動物間的密切關係。

「勁水國寶：故宮×蘭博特展」從12月23至明年3月22日在蘭陽博物館一樓展出，周三休館，特展門票成人80元、優惠票50元，值得一看。

宋元時期的「玉鴨」圓潤可愛，神情生動，對照宜蘭早期冬山河流域的養鴨文化。圖／故宮提供
宋元時期的「玉鴨」圓潤可愛，神情生動，對照宜蘭早期冬山河流域的養鴨文化。圖／故宮提供
「幾何印紋陶罐」是淇武蘭遺址出土的代表性陶罐，距今約600年，噶瑪蘭人常用的生活器具。圖／蘭博提供
「幾何印紋陶罐」是淇武蘭遺址出土的代表性陶罐，距今約600年，噶瑪蘭人常用的生活器具。圖／蘭博提供
「勁水國寶」特展的部分文物今天搶先開箱，6件展品相互呼應，對照蘭陽平原噶瑪蘭人早期常用的器物與養鴨文化，饒富趣味。記者戴永華／攝影
「勁水國寶」特展的部分文物今天搶先開箱，6件展品相互呼應，對照蘭陽平原噶瑪蘭人早期常用的器物與養鴨文化，饒富趣味。記者戴永華／攝影
故宮博物院院長蕭宗煌表示，國寶安全來到宜蘭，是雙方團隊長時間的準備與專業合作。圖／縣府提供
故宮博物院院長蕭宗煌表示，國寶安全來到宜蘭，是雙方團隊長時間的準備與專業合作。圖／縣府提供
國寶級文物「霽青釉描金游魚轉心瓶」結構巧妙，瓶中金魚可轉動呈現悠遊動態，對照宜蘭在19世紀就有人飼養觀賞金魚。圖／蘭提供
國寶級文物「霽青釉描金游魚轉心瓶」結構巧妙，瓶中金魚可轉動呈現悠遊動態，對照宜蘭在19世紀就有人飼養觀賞金魚。圖／蘭提供
小巧精美的丸山考古遺址出土「狐狸狗陶偶」，距今約3200至2300年，是首次展出。圖／蘭博提供
小巧精美的丸山考古遺址出土「狐狸狗陶偶」，距今約3200至2300年，是首次展出。圖／蘭博提供
「骨質人形刀柄」是漢本遺址出土，距今約2100至1100年，以動物骨頭雕刻而成，細緻幾何線條非常獨特。圖／蘭博提供
「骨質人形刀柄」是漢本遺址出土，距今約2100至1100年，以動物骨頭雕刻而成，細緻幾何線條非常獨特。圖／蘭博提供
開箱記者會邀國立故宮博物院長蕭宗煌（中）、代理縣長林茂盛（右三）、文化局長黃伴書（右二）及蘭陽博物館館長陳碧琳（右一）出席，「勁水國寶」特展預計12月23日登場。記者戴永華／攝影
開箱記者會邀國立故宮博物院長蕭宗煌（中）、代理縣長林茂盛（右三）、文化局長黃伴書（右二）及蘭陽博物館館長陳碧琳（右一）出席，「勁水國寶」特展預計12月23日登場。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛表示，透過兩年多來與故宮密切合作，促成世界級的國寶文物在宜蘭展出。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛表示，透過兩年多來與故宮密切合作，促成世界級的國寶文物在宜蘭展出。圖／縣府提供
「勁水國寶：故宮X蘭博特展」將於12月23日開幕，兩地6件珍貴文物今天在蘭陽博物館搶先開箱，整個過程小心翼翼。記者戴永華／攝影
「勁水國寶：故宮X蘭博特展」將於12月23日開幕，兩地6件珍貴文物今天在蘭陽博物館搶先開箱，整個過程小心翼翼。記者戴永華／攝影

國立故宮博物院 文物 宜蘭 國寶 博物館

