南橫埡口即時影像罕見捕捉到「超大火流星」 耀眼光芒照亮雲海

中央社／ 台東縣17日電
台東太平洋海面上偶而發生火流星照亮海面，16日晚南橫公路埡口即時影像也捕抓到火流星，不同於東海岸，這顆火流星照亮了南橫雲海。（台東縣政府提供）中央社
台東東海岸的太平洋海面上偶而發生火流星照亮海面，昨晚南橫公路埡口即時影像也捕捉到火流星，台東縣政府表示，不同於東海岸，這顆火流星照亮了南橫雲海。

昨天晚上有民眾發現，台東縣政府設置在南橫公路埡口大關山隧道前的即時影像，捕捉到「超大流星」，相當興奮，截圖分享。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，晚上7時許，埡口即時影像捕捉到畫面是火流星，根據資料，火流星（Bolide）是一種極亮的流星，是由較大的流星體（直徑通常1公尺以上）進入地球大氣層，與空氣劇烈摩擦燃燒，產生耀眼的光芒，甚至會發出巨響、在空中爆炸，留下的尾焰像火龍，有時能在白天看到。

卜敏正表示，火流星比普通流星更亮、持續時間更長，過去觀光局東部海岸國家公園管理處設置在東海岸的即時影像也捕捉到火流星，亮光是照在海面上；南橫的火流星比較特別，是照亮雲層。

台東 南橫 即時影像

