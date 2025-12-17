健康老化不是夢！台中市立醫院做到「無縫接軌」全方位照護

隨著高齡化人口的增加，臺中市立老人復健綜合醫院在失智照護與長照服務的創新與所投入的心力，已逐漸成為全臺醫療院所重要參考指標。該院神經科主任呂明桂與家庭醫學科主任李明豪指出，臺中市立老人復健綜合醫院結合醫療與照護服務，是台灣少數能達到醫養合於同一院區、中西醫共同診治的醫療、照護機構。從診斷、治療到長期照護都能無縫接軌，提供病患和家屬更完善的支持系統。

在地安老，須全方位支持

在臺中市立老人復健綜合醫院，主要分為北院區、南院區，依功能規劃為不同服務區域，南側區域包含長期照護、社區服務，稱為南院區，與北院區的急重症醫療、急性後期醫療區有所區隔。

李崇豪表示，65歲以上年長者依生活功能狀態分為三階段：第一階段是體能退化，但生活可自理、無需輔具；第二階段需使用拐杖、輪椅等輔具做輔助；第三階段為臥床狀態。該院針對不同階段年長者提供差異化服務，像健康年長者可至南院區進行預防醫學健檢；需要輔具但仍能活動者可利用日照中心與各項復健設施；臥床的年長者則須要機構式照護，而該院也提供養護型、護理型住宿服務。整個照護體系僅需跨越一條太原路，大幅提升就醫便利性。

李崇豪指出，對於年長者，醫療與各項長照服務，如何服務到位，不只是科學，更是藝術，舉例來說，許多年長者渴望關心，但又堅持在地安老，子女則因工作繁忙、在外地工作而備感壓力，若醫師替雙方說出彼此不便表達的話，一方面告訴長輩要體諒子女的難處，另一方面也肯定長輩有情有義，選擇留在故鄉的心情，透過這種「醫心」的方式，便能減少家庭衝突，幫助雙方理解彼此處境，並建立更好的溝通模式。

此外，在臺中市立老人復健綜合醫院附設的綜合與住宿長照機構中，目前該院規劃300床床位，其中12床專門提供失智照護。這種整合模式也讓失智病患在同一院區內獲得更完整支持與協助。

精準治療，守護失智長者

呂明桂解釋，該院建立了失智診療中心和失智共照系統。失智診療中心聚焦於疾病早期的預防、診斷和治療，包括運用單株抗體等新療法，針對不同類型失智症採取精準治療。失智共照系統則負責確診後的長期照護，整合護理、復健、社工、營養師等多專業團隊，根據每位病患的嚴重程度和個別需求制訂個人化的照護計畫。

呂明桂表示，臺中市立老人復健綜合醫院在失智症的尖端治療與研發方面，將與中國醫藥大學附設醫院密切合作，包括抗體、外泌體治療等，市醫也前瞻性的規劃失智整合照護病床，提供團隊照護與生活功能促進。另外，市醫也將會引進AI照護機器人愛寶，協助長照陪伴與照護。

創新模式，協助長輩健康老化

李崇豪認為，臺灣醫療人力有限，各醫院都在擴建，如何吸引專業人才投入是關鍵，期待未來有更多醫護人員加入該院團隊。而呂明桂、李崇豪醫師都希望該院成為示範醫院，其創新作法可推廣至其他地方，最終目標是讓長者即使生病也能健康老化，「繼續做自己喜歡的事，活得有尊嚴、有品質」。 臺中市立老人復健綜合醫院家庭醫學科主任李崇豪表示，對於年長病患，醫療與各項長照服務，如何服務到位，不只是科學，更是藝術，須多專科、跨部門團隊互相支持、合作。圖／臺中市立老人復健綜合醫院提供 臺中市立老人復健綜合醫院家庭醫學科主任李崇豪。圖／臺中市立老人復健綜合醫院提供 臺中市立老人復健綜合醫院神經科主任呂明桂指出，該院病患有機會參與最新臨床試驗、接受最先進的治療方式。未來將持續依臨床證據與照護需求，發展多元且合宜的照護模式，提供病患更完整的醫療與支持選擇。圖／臺中市立老人復健綜合醫院提供

