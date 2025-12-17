台南直飛日本熊本、沖繩下周啟航 觀旅局：準備好迎接日本旅客

台南航空站下周即將開通直飛日本熊本、沖繩國際航線，為南台灣對日旅遊再添新動能，南市府觀旅局為迎接日本旅客提前部署，整合即時旅遊諮詢、交通接駁、景點推薦及換匯等服務，全面升級旅遊友善環境，以最溫暖、便利的方式，深化台日城市觀光與文化交流。

市長黃偉哲表示，台南近年屢獲國際媒體肯定，接連獲選「全球最酷景點」、「最佳參訪地」，並獲英國「Time Out」評為亞洲十大街頭美食城市，是台灣唯一上榜城市；此次成功爭取台南直飛熊本、沖繩航線，象徵台南正式躍上國際旅遊新舞台，為城市觀光再添話題亮點。

觀旅局長林國華指出，為讓日本旅客落地即感受台南親切與便利，台南航空站旅遊服務中心已配置具日語能力人員及多語翻譯設備，同時完成外語友善計程車訓練，也製作交通資訊懶人包，協助旅客快速銜接市區行程。

此外，觀旅局精選4條台灣觀巴深度遊程，提供專人專車導覽服務，提升旅遊品質，而台灣銀行台南分行也配合國際航班時間，提供機場換匯服務。

觀旅局強調，2條國際航線啟航不僅是交通連結，更是文化交流的橋梁，誠摯邀請日本旅人走進台南，細細品味歷史、人文與美食魅力，讓台南成為值得一來再來的城市。 台南航空站下周即將開通直飛日本熊本、沖繩國際航線，南市府觀旅局為迎接日本旅客提前部署，其中，旅客從機場入境後即可轉乘公車，展開台南古都之旅。圖／南市觀旅局提供 台南航空站旅遊服務中心已安排具日語能力的旅服人員。圖／南市觀旅局提供

商品推薦