快訊

香酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 曾被控偷技術展店還掌摑加盟主

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

聽新聞
0:00 / 0:00

台南直飛日本熊本、沖繩下周啟航 觀旅局：準備好迎接日本旅客

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市觀旅局已辦理外語友善計程車教育訓練，共同建構友善的旅遊環境。圖／南市觀旅局提供
南市觀旅局已辦理外語友善計程車教育訓練，共同建構友善的旅遊環境。圖／南市觀旅局提供

台南航空站下周即將開通直飛日本熊本、沖繩國際航線，為南台灣對日旅遊再添新動能，南市府觀旅局為迎接日本旅客提前部署，整合即時旅遊諮詢、交通接駁、景點推薦及換匯等服務，全面升級旅遊友善環境，以最溫暖、便利的方式，深化台日城市觀光與文化交流。

市長黃偉哲表示，台南近年屢獲國際媒體肯定，接連獲選「全球最酷景點」、「最佳參訪地」，並獲英國「Time Out」評為亞洲十大街頭美食城市，是台灣唯一上榜城市；此次成功爭取台南直飛熊本、沖繩航線，象徵台南正式躍上國際旅遊新舞台，為城市觀光再添話題亮點。

觀旅局長林國華指出，為讓日本旅客落地即感受台南親切與便利，台南航空站旅遊服務中心已配置具日語能力人員及多語翻譯設備，同時完成外語友善計程車訓練，也製作交通資訊懶人包，協助旅客快速銜接市區行程。

此外，觀旅局精選4條台灣觀巴深度遊程，提供專人專車導覽服務，提升旅遊品質，而台灣銀行台南分行也配合國際航班時間，提供機場換匯服務。

觀旅局強調，2條國際航線啟航不僅是交通連結，更是文化交流的橋梁，誠摯邀請日本旅人走進台南，細細品味歷史、人文與美食魅力，讓台南成為值得一來再來的城市。

台南航空站下周即將開通直飛日本熊本、沖繩國際航線，南市府觀旅局為迎接日本旅客提前部署，其中，旅客從機場入境後即可轉乘公車，展開台南古都之旅。圖／南市觀旅局提供
台南航空站下周即將開通直飛日本熊本、沖繩國際航線，南市府觀旅局為迎接日本旅客提前部署，其中，旅客從機場入境後即可轉乘公車，展開台南古都之旅。圖／南市觀旅局提供
台南航空站旅遊服務中心已安排具日語能力的旅服人員。圖／南市觀旅局提供
台南航空站旅遊服務中心已安排具日語能力的旅服人員。圖／南市觀旅局提供

台南 日本 沖繩

延伸閱讀

日本強化監控共軍能力 沖繩外島將設雷達站

經典賽／日本挑戰連霸課題 投手適應投球時鐘是最大考驗

日本推動大幅放寬武器出口限制 陸軍媒：國際社會應保持高度警惕

支應擴大至GDP 2%軍費 日本執政聯盟研擬2027年起調高所得稅

相關新聞

找齊了！行政院公布公視第8屆董監事候選人 朱宗慶入列

公視董監事任期屆滿逾半年，文化部今天終於公布提名下一屆董監事提名名單。行政院提名14名董事候選人:分別為丁菱娟、王亞維、...

下體搔癢以為小事…老翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆：像動物方城市

泌尿科醫師顧芳瑜近日在Threads分享一起罕見的門診案例，一名曾接受性功能障礙治療的年長男子回診時，原因並非病況惡化，而是坦承「下面有點癢」。這名伯伯坦言，日前與「妹妹」親密接觸時，對方察覺異狀，當場勸他停止並盡快就醫。

北市衛生局點名豆製品不符規定 宋江餡餅粥、京鼎樓都上榜

台北市衛生局把關食安，啟動，今公布市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫不合格名單，包含天母老字號「宋江餡餅粥」、主打由具有鼎泰豐...

花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

大樂透第114期頭獎2.17億元昨晚一注獨得，獎落桃園市龍潭區龍潭里中正路124號的「一直發彩券行」。台彩公司今天表示，...

仍有養豬戶違規使用廚餘餵豬 陳駿季：將設檢舉獎金

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。然而現階段仍...

秋冬高血壓、中風風險升 營養師曝「5食材＋3原則」保護心血管

隨著氣溫下降，血管容易因熱脹冷縮而變得脆弱，進而提高高血壓與中風風險。林俐岑營養師在臉書提醒，秋冬保養重點在於「增加血管彈性」、「降低血液黏稠度」及「控制血壓」。她列出五大護血管食材，建議民眾在秋冬飲食中多加利用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。