長者肺鏈疫苗擬改打1劑 專家：保護力長、範圍廣

中央社／ 台北17日電
打針情境示意圖。圖／Ingimage
國內目前提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，須接種2劑。疾管署預計明年改為接種單劑新型20或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗；專家李秉穎說，新疫苗保護力長且涵蓋範圍廣。

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天出席台灣疫苗推動協會「2025第10屆企業防疫聯盟暨疫苗十大新聞」記者會時表示，未來長者接種，擬以單劑20或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV），取代目前接種2劑作法，預計明年初實施，相關細節將會進一步對外說明。

肺炎鏈球菌疫苗包含多醣體肺炎鏈球菌疫苗（PPV）和結合型肺炎鏈球菌疫苗，早年長者接種提供PPV23價疫苗；疾管署於2023年擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象為65歲以上長者，並改為接種PCV13和PPV23疫苗各1劑。

對於肺炎鏈球菌，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，它是細菌感染最重要的病原，不論引發菌血症、肺炎、腦膜炎，都以肺炎鏈球菌為病原大宗。

李秉穎說，國內自2013年開始提供兒童公費肺炎鏈球菌疫苗，但也導致疫苗未涵蓋的血清型盛行率上升；幸好現在國際有越來越多涵蓋不同血清型的疫苗，近期有藥廠推出PCV的20價及21價疫苗，其中20價疫苗大人、小孩都可以打，21價目前僅長者可以接種。

針對新款疫苗，李秉穎指出，PCV13的保護效果較長，PPV23的效果則比較廣，新款20價、21價疫苗則結合2劑疫苗優點，保護範圍廣，且效力持續時間與PCV13相當。美國預防接種諮詢委員會已更改接種建議，優先施打PCV20或21價疫苗，且新疫苗估明年上半年上路，因此預計將調整疫苗接種建議。

李秉穎說明，公費長者肺炎鏈球菌疫苗接種，預計改為接種20或21價，其可涵蓋血清型與23價只差2、3價，因此根據國際建議，打1劑就好。

