快訊

冬季養生「三九貼」 中醫師：改善體質正是時候

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院中醫科林煥欽醫師指出三九貼常見的敷貼穴位。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院中醫科林煥欽醫師指出三九貼常見的敷貼穴位。圖／衛福部苗栗醫院提供

冬季寒流頻繁來襲，過敏性鼻炎、氣喘與慢性支氣管炎等呼吸道疾病進入好發期，許多民眾清晨容易出現連續打噴嚏、鼻塞與流鼻水等過敏症狀，咳嗽及氣喘發作頻率也明顯增加。衛福部苗栗醫院中醫科醫師林煥欽指出，俗語「冷在三九，熱在三伏」反映季節變化對人體健康的影響，除了大家熟知的夏季三伏貼外，冬至後的「三九天」更是改善過敏體質、提升抵抗力的重要節氣。

林煥欽說明，三九天的時間每年略有不同，需要依節氣推算。以冬至隔天為「一九」（第一個九天）的第一天算起，冬至後第二個九天為「二九」，第三個九天為「三九」，即冬至後第19至27天；以2025年的三九天為例，一九為2025年12月22日至12月30日，二九為12月31日至明年1月8日，三九為明年1月9日至17日。這段期間通常是一年中最寒冷的時段，也是呼吸道疾病症狀最容易惡化的季節。中醫認為此時人體陽氣最弱，如果能在此期間敷貼調理穴位，更能扶助正氣、改善虛寒體質。

在三九天施行的「三九貼」多選用辛溫走竄、溫陽通絡的藥材，如白芥子、甘遂、細辛、延胡索及生薑等，製成藥餅後敷貼於特定穴位，如膀胱經、肺經及督脈等。這些藥材具有辛散、溫陽、通絡及化痰作用，透過穴位吸收，可改善呼吸道敏感、增強免疫力及改善虛寒體質。多項臨床研究顯示，三九貼與三伏貼療法可誘發局部免疫反應，進而調節整體免疫系統，對過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎及四肢冰冷、頻尿等症狀均有明顯療效。如果將三九貼與三伏貼搭配形成年度循環調理，更能減少過敏與氣喘在冬季的復發。

林醫師提醒，三九貼並非適合所有人，像發燒、咽喉腫痛、感染性疾病（如肺炎）、不明原因發燒、皮膚過敏或貼布過敏者，還有孕婦都不建議施行，且敷貼時需經中醫師評估及敷貼不可自行居家敷貼，以避免出現副作用。敷貼時間約1至2小時，若出現劇烈灼熱、刺痛、紅疹或水泡，應立即取下。飲食應以清淡為主、且保持規律作息，避免辛辣、生冷、海鮮及菸酒、及避免熬夜，以提升調理效果。

他表示 ，三九貼與三伏貼並非能立即見效的治療方式，而是利用節氣配合穴位調理，從而達到長期改善體質的目的。如果能連續幾年於三伏天與三九天期間規律進行穴位敷貼，通常可減少過敏性鼻炎及呼吸道不適引起的症狀在冬季復發。

衛福部苗栗醫院林煥欽醫師（右）向患者解說三九天的藥材特性，指出三九貼常見的敷貼穴位。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院林煥欽醫師（右）向患者解說三九天的藥材特性，指出三九貼常見的敷貼穴位。圖／衛福部苗栗醫院提供

呼吸道 冬至 中醫

