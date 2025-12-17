快訊

2025阿里山冬季狀元茶揭曉 盧瑞祥、林炳煌等奪頭等獎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
2025阿里山冬季狀元茶得獎名單今天揭曉，盧瑞祥、林炳煌等奪頭等獎。圖／嘉義縣政府提供
2025阿里山冬季狀元茶得獎名單今天揭曉，盧瑞祥、林炳煌等奪頭等獎。圖／嘉義縣政府提供

今年阿里山冬茶品質穩定，2025阿里山狀元茶冬季競賽今天結果出爐，頭等獎由祥元茗茶有限公司盧瑞祥、聰田製茶廠林炳煌、和成茶葉吳國欽、幼林製茶廠林備等5家茶廠獲得，五星獎為李安正等12名，12月19日將在中埔穀倉農創園區舉行頒獎典禮。

評審指出，參賽冬茶整體品質穩定，香氣純淨度及茶湯甘甜度佳，冬韻足；偶有因氣候因素導致茶濃稠度不夠，茶湯滋味偏淡，但不影響整體表現，不僅採實名制參賽，且茶樣均經過檢測，全數符合國家安全標準，頭等獎都詳細做TAGS分析報告。

阿里山茶產業運銷合作社表示，2025阿里山狀元茶頭等獎系列都具有外觀勻整墨綠，水色蜜綠明亮，香氣具幽雅花香，茶湯滋味入口甘甜滑潤，入喉甘韻佳，頒獎典禮12月19日下午在中埔鄉農會金蘭分部穀倉農創園區舉行，邀請大家一起來品茗。

聰田製茶廠包辦2個頭等獎，是嘉義在地文化與茶產業的代表性茶廠，林炳煌也是林家金獅造紙寮遺跡的管理人之一，他將傳統造紙歷史與茶業文化串聯，打造深度文化旅遊，包括製茶、揉茶體驗及手撈紙工藝，帶遊客認識茶文化與歷史背景，在地方別具特色。

獲得頭等獎祥元茗茶是由盧瑞祥返鄉經營，推廣優質台灣茶文化，主要種植金萱、高山烏龍等，採用傳統的種植方法，注重土地生態保護和茶葉品質的控制，在茶葉生產過程中，堅持用心製作，從選擇原料到製作工藝，注重每個細節，是茶葉競賽常勝軍。

2025阿里山冬季狀元茶得獎名單今天揭曉，盧瑞祥、林炳煌等奪頭等獎。圖／嘉義縣政府提供
2025阿里山冬季狀元茶得獎名單今天揭曉，盧瑞祥、林炳煌等奪頭等獎。圖／嘉義縣政府提供

2025阿里山冬季狀元茶揭曉 盧瑞祥、林炳煌等奪頭等獎

今年阿里山冬茶品質穩定，2025阿里山狀元茶冬季競賽今天結果出爐，頭等獎由祥元茗茶有限公司盧瑞祥、聰田製茶廠林炳煌、和成...

