北市衛生局點名豆製品不符規定 宋江餡餅粥、京鼎樓都上榜
台北市衛生局把關食安，啟動，今公布市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫不合格名單，包含天母老字號「宋江餡餅粥」、主打由具有鼎泰豐經驗的師傅親自料理的「京鼎樓」等6家都上榜，其中「全之鄉池上木盒便當」因有2項不符規定挨罰6萬元。
衛生局檢驗防腐劑12項、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，8月赴傳統市場、超市、餐飲店等地抽驗85件，共7件不符規定。3件豆腐產品檢出防腐劑苯甲酸、2件豆干產品檢出苯甲酸超標、1件干絲產品檢出過氧化氫、1件干絲產品同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標，已命抽驗地點下架不得販售。
不符規定有「全之鄉池上木盒便當」的豆干、豆干絲，「宋江餡餅粥」和「京鼎樓」的板豆腐、「內湖路1段737巷36號無市招攤販」的豆腐、「環南素食大批發」的豆干，「榮濱商圈－茂億食品行」的干絲同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標。
「宋江餡餅粥」的違規產品來源廠商為新北市，衛生局已移請轄管衛生局，依違反食安法第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰；衛生局另依違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準及食品安全衛生管理法第18條規定，處分「京鼎樓」責任廠商3萬元罰鍰。
其餘業者因無法提供不符規定產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，衛生局依違反食安法第47條第11款規定，各處3萬元。
