快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

聽新聞
0:00 / 0:00

仍有養豬戶違規使用廚餘餵豬 陳駿季：將設檢舉獎金

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部長陳駿季表示，將設計檢舉獎金制度，讓社會大眾共同監督部分不守法的養豬戶，以維護我國養豬產業的安全。圖／聯合報系資料照片
農業部長陳駿季表示，將設計檢舉獎金制度，讓社會大眾共同監督部分不守法的養豬戶，以維護我國養豬產業的安全。圖／聯合報系資料照片

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。然而現階段仍有養豬戶違規使用廚餘養豬，農業部陳駿季表示，將設計檢舉獎金制度，讓社會大眾共同監督部分不守法的養豬戶，以維護我國養豬產業的安全。

明年轉型期間，農業部規範「有條件使用廚餘養豬」。包括豬農須獲地方政府同意，須完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，且經跨部會聯合檢查合格，得於明年元旦起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，家戶廚餘基於防疫全面禁用。

陳駿季於今天第4屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮指出，今年10月22日出現本土非洲豬瘟疫情起至今，已查獲16場次的廚餘養豬戶違規，當中6場已有裁罰，其他10場仍在調查當中，這也是農業部最擔憂的情況，因為偷偷使用廚餘餵豬就可能出現疫情破口，後續會啟動更嚴格的聯合稽查，絕不會允許任何養豬戶在未取得再利用許可就使用廚餘養豬。

陳駿季說，大部分養豬場都是守法的，但仍有少數不守法養豬場，未來會設計吹哨者獎金制度，讓社會大眾一起來監督，共同守護養豬產業。

豬農 廚餘 農業部 陳駿季

延伸閱讀

立委憂植物性廢渣混雜非法廚餘 陳駿季：載運料源有清單可稽核

養豬產業一年轉型緩衝 環境部：清潔隊不可再標售廚餘給養豬戶

農退儲金修正提高政府提繳比率1.5倍 陳駿季：仍難提高農民參與意願

黑豬農不滿禁廚餘轉型期太短 陳駿季：不會再延長 只要努力沒有做不到

相關新聞

下體搔癢以為小事…老翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆：像動物方城市

泌尿科醫師顧芳瑜近日在Threads分享一起罕見的門診案例，一名曾接受性功能障礙治療的年長男子回診時，原因並非病況惡化，而是坦承「下面有點癢」。這名伯伯坦言，日前與「妹妹」親密接觸時，對方察覺異狀，當場勸他停止並盡快就醫。

北市衛生局點名豆製品不符規定 宋江餡餅粥、京鼎樓都上榜

台北市衛生局把關食安，啟動，今公布市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫不合格名單，包含天母老字號「宋江餡餅粥」、主打由具有鼎泰豐...

花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

大樂透第114期頭獎2.17億元昨晚一注獨得，獎落桃園市龍潭區龍潭里中正路124號的「一直發彩券行」。台彩公司今天表示，...

仍有養豬戶違規使用廚餘餵豬 陳駿季：將設檢舉獎金

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。然而現階段仍...

長者肺鏈疫苗擬改打1劑 專家：保護力長、範圍廣

國內目前提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，須接種2劑。疾管署預計明年改為接種單劑新型20或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗...

冬季養生「三九貼」 中醫師：改善體質正是時候

冬季寒流頻繁來襲，過敏性鼻炎、氣喘與慢性支氣管炎等呼吸道疾病進入好發期，許多民眾清晨容易出現連續打噴嚏、鼻塞與流鼻水等過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。