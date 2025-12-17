聽新聞
仍有養豬戶違規使用廚餘餵豬 陳駿季：將設檢舉獎金
行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。然而現階段仍有養豬戶違規使用廚餘養豬，農業部長陳駿季表示，將設計檢舉獎金制度，讓社會大眾共同監督部分不守法的養豬戶，以維護我國養豬產業的安全。
明年轉型期間，農業部規範「有條件使用廚餘養豬」。包括豬農須獲地方政府同意，須完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，且經跨部會聯合檢查合格，得於明年元旦起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，家戶廚餘基於防疫全面禁用。
陳駿季於今天第4屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮指出，今年10月22日出現本土非洲豬瘟疫情起至今，已查獲16場次的廚餘養豬戶違規，當中6場已有裁罰，其他10場仍在調查當中，這也是農業部最擔憂的情況，因為偷偷使用廚餘餵豬就可能出現疫情破口，後續會啟動更嚴格的聯合稽查，絕不會允許任何養豬戶在未取得再利用許可就使用廚餘養豬。
陳駿季說，大部分養豬場都是守法的，但仍有少數不守法養豬場，未來會設計吹哨者獎金制度，讓社會大眾一起來監督，共同守護養豬產業。
