花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

大樂透第114期頭獎2.17億元昨晚一注獨得，獎落桃園市龍潭區龍潭里中正路124號的「一直發彩券行」。台彩公司今天表示，這位幸運兒是電腦選號，花了300元買了六注，第五注中了頭獎。台彩指出，今年開出的高額中獎人都已經現身領獎，只剩昨晚的頭獎得主尚未領獎。

昨晚大樂透中獎號碼為33、15、06、07、24、19，特別號46。

台彩今天舉行2025年公益彩券績優經銷商表揚大會，台彩董事長黃志宜說，截至今年12月10日，整體銷售業績達到1634.3億元，業績創新高，預估今年全年業績可望達到1650億元。

黃志宜說，截至12月10日，今年刮刮樂業績860.8，較去年同期增加31.8億元；電腦型業績773.5億餘，較去年同期增加149億元。

分析今年業績成長原因，黃志宜指出，電腦型方面，首先，春節加碼表現強勢，今年過年期間業績比去年多了 14.7億元；其次今年威力彩和大樂透都有高頭彩累積；最後，今年進入第五屆的第二年，新進經銷商熟悉如何銷售，帶動銷售業績。

刮刮樂方面，黃志宜說， 第一，春節檔期銷售成績突出，推升整體彩券買氣；第二，產品發行節奏掌握精準，各檔產品配置貼近市場需求；第三，多元產品與行銷並行，貼近不同消費族群的生活偏好。

