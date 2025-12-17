你中了幾項？營養師揭「8日常習慣」掏空健康 喝咖啡、節食都上榜

現代人生活忙碌、壓力大，許多看似微不足道的生活習慣，其實正一點一滴影響身體健康。營養師珊珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」提醒，身體狀況變差往往不是一夕之間，而是被日常小習慣長期「掏空」，並整理出8個常被忽略、卻相當傷身的生活行為，呼籲民眾自我檢視。

首先是飲酒習慣。營養師指出，喝酒會消耗體內的維生素B1，長期豪飲恐影響神經與代謝功能，建議小酌即可，必要時可補充維生素B群。

再來是偏好重口味飲食，高鹽、高調味的食物容易增加血管負擔、影響心血管健康。建議減少重口味食物攝取頻率，並透過多喝水、增加蔬菜攝取來幫助代謝多餘鈉離子。

不少人為了快速瘦身而節食減重，但珊珊提醒，長期熱量攝取不足容易造成肌肉流失，反而降低基礎代謝率。她建議，每天攝取足夠熱量，搭配規律運動，才能健康且有效地減重。

熬夜晚睡也是現代人的通病，長期睡眠不足不僅影響精神，還可能加速膠原蛋白流失。珊珊建議，養成固定就寢時間，每天睡足6至8小時，壓力大時更應安排充分休息。

許多人每天離不開濃茶與咖啡，但過量咖啡因可能影響鈣質吸收。建議每日咖啡因攝取不超過300毫克，並確保每天攝取約1000毫克的鈣質。

抽菸則會加速體內維生素C的消耗，削弱抗氧化與免疫力。珊珊呼籲戒菸，並透過蔬果補充足夠的維生素C。

此外，蔬菜攝取不足會影響腸道好菌生存，導致腸道健康下滑。建議每餐都要有蔬菜，並每天適量攝取水果，補足膳食纖維。

最後是吃飯速度過快，容易引發脹氣、消化不良。珊珊建議細嚼慢嚥、每餐七分飽，有助於減輕腸胃負擔。

珊珊也提醒，不必一次改掉所有壞習慣，只要從自己「最有感、最困擾」的一項開始調整，就能逐步改善健康。在高壓忙碌的生活中，慢慢找回身體的安全感與穩定感，為未來的自己一點一滴累積健康。

