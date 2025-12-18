筆記本濕掉只能看它變皺？別急著吹乾 老字號紙廠教3步驟恢復原貌

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
筆記本弄濕或潑到咖啡，要怎麼急救，紙張才不會皺皺的？圖／Ingimage
應該不少人都有過外出遇到下雨，包包裡的筆記本整本濕透的經驗。通常晾乾後，筆記本的紙張也會變得皺巴巴。根據日媒「FNN」報導，老字號紙品製造商「大栗紙工」指出，只要依照以下方式正確處理，濕掉的筆記本還是有機會恢復原貌。

步驟一：先吸水，不要搓揉。

筆記本一旦濕掉，第一時間不要用力擦拭，以免紙張破裂。正確做法是用乾毛巾或廚房紙巾，前後夾住筆記本，輕輕按壓，去除水分。

步驟二：放入夾鏈袋，送進冷凍庫。

接著將筆記本直立放進夾鏈袋中，注意袋口要打開，然後放入冷凍庫至少24小時。這樣能避免紙張纖維吸水而過度伸展，是防止紙張起皺的關鍵。

步驟三：取出後加壓陰乾。

從冷凍庫取出後，將筆記本夾在乾燥的紙巾中，上方放重物加壓，靜置乾燥。濕頁較少時約一天即可，若整本受潮，則需2至3天。

若只是部分頁面微濕，也可省略冷凍步驟，直接吸水後加壓乾燥即可。

除了受潮，筆記本最常見的災情就是咖啡、紅茶或醬油留下的污漬。大栗紙工指出，這類水性污漬其實也不難處理。只要在水盆中倒入清水和適量漂白水，將有污漬的頁面浸入水中，輕輕前後晃動，等污漬淡化後，改用清水再重新晃動清洗一次。最後再依照「濕筆記本」的方式進行冷凍與加壓乾燥，雖然處理後可能仍留下一點淡淡痕跡，但整體可恢復到能正常使用的狀態。

需特別注意的是，這個方法會連同水性原子筆字跡一起洗掉，若內容必須留下，建議不要進行漂白處理。這些方式在圖書館藏書遇到水災等情形時，也是以相同方式處理。

污漬 夾鏈袋 紙巾 咖啡 漂白水

