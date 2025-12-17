快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

聽新聞
0:00 / 0:00

2025「新北感溫祭」暖冬登場 體驗山湯、海湯集點抽大獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。圖／新北市觀旅局提供
為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。圖／新北市觀旅局提供

2025「新北感溫祭」暖冬登場，新北觀旅局首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處聯合推出「2025 新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜手新北溫泉業者推廣「新北山海湯」，邀請民眾走進山海之間，體驗新北溫泉的獨特魅力。

今年感溫祭整合市府跨局處資源，打造豐富的冬季觀光版圖。來到新北，不僅能欣賞山海風光，也能參與各類市集、藝文活動及節慶展演。冬季更不能錯過新北的「山湯」、「海湯」體驗，適合國內外旅客安排一趟暖心湯旅，品在地美食，享受新北獨有的療癒氛圍。

為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，活動時間自12月19日起至2026年4月1日。民眾可於合作業者免費領取護照，完成泡湯、住宿或任何金額相關消費，即可獲得1枚專屬印章。集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。

今年獎項十分豐富，包括iPhone 17、烏來蘇卡利漫活住宿券、大板根森林溫泉酒店住宿券、福容大飯店福隆貝悅湯屋券、雲頂溫泉行館泡湯券等多項好禮。此外，北觀處與觀旅局合作，提供高達將近90張泡湯住宿券作抽獎好禮。

同時，多家溫泉業者也加碼贊助提供泡湯券，包括大板根渡假酒店、蘊泉庄（鴻寬）、八里福朋喜來登酒店、福容大飯店福隆、沐舍溫泉渡假酒店，讓本次活動獎項更加多元。

新北市副市長陳純敬表示，今年「新北感溫祭」市府串聯多項活動，打造冬天活動不間斷的城市節慶氛圍。「新北山海湯」以山區與海岸多元泉質為特色，提供旅客截然不同的泡湯體驗。

為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。圖／新北市觀旅局提供
為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。圖／新北市觀旅局提供
為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。圖／新北市觀旅局提供
為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。圖／新北市觀旅局提供

住宿券 溫泉

延伸閱讀

淡古、十三行共推新北最強水陸雙遊程 12月27日起首航賞淡江大橋

影／新北男半夜恍惚逆向開1公里 警攔車一查竟又是毒駕

新北圖書館迎國際移民日 邀新住民分享家鄉文化

E人、I人都好玩！「YOUTHMAS青年耶誕趴」 新北最強年末派對報名開始

相關新聞

下體搔癢以為小事…老翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆：像動物方城市

泌尿科醫師顧芳瑜近日在Threads分享一起罕見的門診案例，一名曾接受性功能障礙治療的年長男子回診時，原因並非病況惡化，而是坦承「下面有點癢」。這名伯伯坦言，日前與「妹妹」親密接觸時，對方察覺異狀，當場勸他停止並盡快就醫。

北市衛生局點名豆製品不符規定 宋江餡餅粥、京鼎樓都上榜

台北市衛生局把關食安，啟動，今公布市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫不合格名單，包含天母老字號「宋江餡餅粥」、主打由具有鼎泰豐...

花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

大樂透第114期頭獎2.17億元昨晚一注獨得，獎落桃園市龍潭區龍潭里中正路124號的「一直發彩券行」。台彩公司今天表示，...

仍有養豬戶違規使用廚餘餵豬 陳駿季：將設檢舉獎金

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。然而現階段仍...

長者肺鏈疫苗擬改打1劑 專家：保護力長、範圍廣

國內目前提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，須接種2劑。疾管署預計明年改為接種單劑新型20或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗...

冬季養生「三九貼」 中醫師：改善體質正是時候

冬季寒流頻繁來襲，過敏性鼻炎、氣喘與慢性支氣管炎等呼吸道疾病進入好發期，許多民眾清晨容易出現連續打噴嚏、鼻塞與流鼻水等過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。