2025「新北感溫祭」暖冬登場 體驗山湯、海湯集點抽大獎

2025「新北感溫祭」暖冬登場，新北觀旅局首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處聯合推出「2025 新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜手新北溫泉業者推廣「新北山海湯」，邀請民眾走進山海之間，體驗新北溫泉的獨特魅力。

今年感溫祭整合市府跨局處資源，打造豐富的冬季觀光版圖。來到新北，不僅能欣賞山海風光，也能參與各類市集、藝文活動及節慶展演。冬季更不能錯過新北的「山湯」、「海湯」體驗，適合國內外旅客安排一趟暖心湯旅，品在地美食，享受新北獨有的療癒氛圍。

為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，活動時間自12月19日起至2026年4月1日。民眾可於合作業者免費領取護照，完成泡湯、住宿或任何金額相關消費，即可獲得1枚專屬印章。集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。

今年獎項十分豐富，包括iPhone 17、烏來蘇卡利漫活住宿券、大板根森林溫泉酒店住宿券、福容大飯店福隆貝悅湯屋券、雲頂溫泉行館泡湯券等多項好禮。此外，北觀處與觀旅局合作，提供高達將近90張泡湯住宿券作抽獎好禮。

同時，多家溫泉業者也加碼贊助提供泡湯券，包括大板根渡假酒店、蘊泉庄（鴻寬）、八里福朋喜來登酒店、福容大飯店福隆、沐舍溫泉渡假酒店，讓本次活動獎項更加多元。

新北市副市長陳純敬表示，今年「新北感溫祭」市府串聯多項活動，打造冬天活動不間斷的城市節慶氛圍。「新北山海湯」以山區與海岸多元泉質為特色，提供旅客截然不同的泡湯體驗。 為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。圖／新北市觀旅局提供 為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」，集滿任意2枚不同印章後，於2026年4月2日前將護照送回指定地點，即可獲得抽獎資格。圖／新北市觀旅局提供

