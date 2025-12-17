下體搔癢以為小事…老翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆：像動物方城市

泌尿科醫師顧芳瑜近日在Threads分享一起罕見的門診案例，一名曾接受性功能障礙治療的年長男子回診時，原因並非病況惡化，而是坦承「下面有點癢」。這名伯伯坦言，日前與「妹妹」親密接觸時，對方察覺異狀，當場勸他停止並盡快就醫。

顧芳瑜表示，起初聽到伯伯自述「我剛好下面有點癢，去找妹妹的時候，她說我這個有問題叫我回來看」，當下還以為伯伯是在開玩笑或說雙關語，沒想到褲子一脫實際檢查，眼前景象卻讓人震驚，陰毛間佈滿陰蝨，小蟲在毛髮中鑽來鑽去，毛根上還黏著大量銀白色、宛如雪花般的蟲卵，畫面宛如「動物方城市」，讓他當場看傻眼。

顧芳瑜忍不住苦笑，隨著台灣整體衛生環境改善，陰蝨這類寄生蟲感染已相當少見，如此大規模的感染更是罕見案例，並幽默大讚提醒伯伯就醫的「妹妹」相當專業、警覺性高。

顧芳瑜還分享一段過去的影片，曾有一對夫妻出遊住旅館，因為用了旅館的毛巾，結果兩人都得了陰蝨。陰蝨會產卵在毛髮裡面，毛髮上可以看到小蟲爬來爬去，使得人體發癢。畢竟有些旅館的衛生用品清潔沒有做好，就有可能會殘存病毒。

顧芳瑜提到，理想的清潔方法是毛巾清洗乾淨後，要透過高溫高壓消毒，倘若無法做到，至少洗衣機要用清潔劑做消毒。至於陰蝨是可以治療的，但是務必先把毛髮剃除乾淨，然後用抗寄生蟲的清潔劑清洗。他也建議民眾外出旅遊住宿，最好自行準備毛巾等盥洗用具。

