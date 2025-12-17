為何日本街頭少見菸蒂？Cheap點出與台灣差異：與其躲藏 不如給你地方抽

台灣街頭菸蒂問題長年引發民怨，日本卻在吸菸人口不少的情況下，仍能維持街道整潔。網紅Cheap昨(16)日在臉書發文分析背後關鍵，直指問題不只是「人民素質」，而是政策設計與管理邏輯的差異，貼文引來逾3千名網友按讚及逾5百則留言熱議。

Cheap指出，日本對於民眾吸菸問題的核心邏輯是「與其躲躲藏藏，不如給你一個地方抽」。在車站、商業區廣設封閉或半開放式「喫煙所」，讓吸菸者集中使用，菸蒂與煙味也能被有效管理。

反觀台灣，多數地區未設吸菸區，政府期待以「不設置就不會抽」的方式降低吸菸行為，但實際結果卻是吸菸者轉移至便利商店門口、人行道等公共空間，引發吸菸者與非吸菸者雙方不滿，環境也因此更加髒亂。

Cheap進一步比較指出，日本多數城市明文禁止「邊走邊抽」，吸菸者必須停留在定點吸菸，通常也會選擇有菸灰缸的場所，不僅減少菸味擴散，也避免菸蒂隨手丟棄。但台灣現行法規則多以「場所禁菸」為主，例如校園、公園、騎樓等，但對「邊走邊抽」缺乏明確禁止，導致不少人一邊走一邊抽，菸蒂隨手一彈，成為街道污染來源。

在「人民素質」議題上，Cheap直言，日本社會對「不要造成他人困擾」有高度共識，亂丟垃圾或菸蒂不僅面臨強烈社會壓力，也會被實際開罰，因此不少吸菸者會隨身攜帶攜帶式菸灰缸。相較之下，台灣雖有相關罰則，但實際取締與開罰案例有限，使政策效果大打折扣。

Cheap強調，設立吸菸區並非鼓勵吸菸，而是「承認吸菸者存在，用隔離代替驅趕」，讓吸菸行為不影響他人。他建議台灣可比照日本，推動定點吸菸、禁止邊走邊抽，並在制度完善後落實重罰，才能真正改善街道環境。

他也直言，若台灣希望像日本一樣乾淨，政府可能必須接受一個不討喜的事實：「為了環境整潔，必須容許街頭吸菸區的存在」。

該文引來大批網友留言，有人指出，日本基本上集中在特定區域，通常就是在居酒屋集中的街道，過了晚上11點後也是四處菸蒂；有旅居日本者表示，其實早上通勤時，人多的大街上也是會有菸蒂或垃圾，但基本上在工作時段就已經被附近的店家清理掉了；也有網友提到，日本街道上也會出現菸蒂，但只是極少，只能說這種事情不是靠避免，而是平時有意識地去維護。

對比台、日的吸菸政策，有人認為如果日本人是80分的話，台灣人大概只有59分，「反正台灣學日本一點點都是大進步」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

