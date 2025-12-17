快訊

香酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 曾被控偷技術展店還掌摑加盟主

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

為何日本街頭少見菸蒂？Cheap點出與台灣差異：與其躲藏 不如給你地方抽

聯合新聞網／ 綜合報導
Cheap指出日本吸菸人口不少的情況下，仍能維持街道整潔的關鍵，在於日本對吸菸政策的設計與管理邏輯上。日本街道示意圖。 圖／ingimage
Cheap指出日本吸菸人口不少的情況下，仍能維持街道整潔的關鍵，在於日本對吸菸政策的設計與管理邏輯上。日本街道示意圖。 圖／ingimage

台灣街頭菸蒂問題長年引發民怨，日本卻在吸菸人口不少的情況下，仍能維持街道整潔。網紅Cheap昨(16)日在臉書發文分析背後關鍵，直指問題不只是「人民素質」，而是政策設計與管理邏輯的差異，貼文引來逾3千名網友按讚及逾5百則留言熱議。

Cheap指出，日本對於民眾吸菸問題的核心邏輯是「與其躲躲藏藏，不如給你一個地方抽」。在車站、商業區廣設封閉或半開放式「喫煙所」，讓吸菸者集中使用，菸蒂與煙味也能被有效管理。

反觀台灣，多數地區未設吸菸區，政府期待以「不設置就不會抽」的方式降低吸菸行為，但實際結果卻是吸菸者轉移至便利商店門口、人行道等公共空間，引發吸菸者與非吸菸者雙方不滿，環境也因此更加髒亂。

Cheap進一步比較指出，日本多數城市明文禁止「邊走邊抽」，吸菸者必須停留在定點吸菸，通常也會選擇有菸灰缸的場所，不僅減少菸味擴散，也避免菸蒂隨手丟棄。但台灣現行法規則多以「場所禁菸」為主，例如校園、公園、騎樓等，但對「邊走邊抽」缺乏明確禁止，導致不少人一邊走一邊抽，菸蒂隨手一彈，成為街道污染來源。

在「人民素質」議題上，Cheap直言，日本社會對「不要造成他人困擾」有高度共識，亂丟垃圾或菸蒂不僅面臨強烈社會壓力，也會被實際開罰，因此不少吸菸者會隨身攜帶攜帶式菸灰缸。相較之下，台灣雖有相關罰則，但實際取締與開罰案例有限，使政策效果大打折扣。

Cheap強調，設立吸菸區並非鼓勵吸菸，而是「承認吸菸者存在，用隔離代替驅趕」，讓吸菸行為不影響他人。他建議台灣可比照日本，推動定點吸菸、禁止邊走邊抽，並在制度完善後落實重罰，才能真正改善街道環境。

他也直言，若台灣希望像日本一樣乾淨，政府可能必須接受一個不討喜的事實：「為了環境整潔，必須容許街頭吸菸區的存在」。

該文引來大批網友留言，有人指出，日本基本上集中在特定區域，通常就是在居酒屋集中的街道，過了晚上11點後也是四處菸蒂；有旅居日本者表示，其實早上通勤時，人多的大街上也是會有菸蒂或垃圾，但基本上在工作時段就已經被附近的店家清理掉了；也有網友提到，日本街道上也會出現菸蒂，但只是極少，只能說這種事情不是靠避免，而是平時有意識地去維護。

對比台、日的吸菸政策，有人認為如果日本人是80分的話，台灣人大概只有59分，「反正台灣學日本一點點都是大進步」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

菸蒂 抽菸 日本 Cheap 禁菸

延伸閱讀

赴日旅遊手指屢傳「災情」！一票人哀號爆血 內行靠神物解決

生日被潑冷水！草莓蛋糕與照片落差大 台中甜點店致歉：暫停預訂

饗A Joy最驚豔非龍蝦？「一枝筆」意外爆紅 網笑：被耽誤的文具店

女性身價隨年齡下滑？醫挺陳匡怡：拒追求者非炫耀 是自主選擇

相關新聞

找齊了！行政院公布公視第8屆董監事候選人 朱宗慶入列

公視董監事任期屆滿逾半年，文化部今天終於公布提名下一屆董監事提名名單。行政院提名14名董事候選人:分別為丁菱娟、王亞維、...

下體搔癢以為小事…老翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆：像動物方城市

泌尿科醫師顧芳瑜近日在Threads分享一起罕見的門診案例，一名曾接受性功能障礙治療的年長男子回診時，原因並非病況惡化，而是坦承「下面有點癢」。這名伯伯坦言，日前與「妹妹」親密接觸時，對方察覺異狀，當場勸他停止並盡快就醫。

北市衛生局點名豆製品不符規定 宋江餡餅粥、京鼎樓都上榜

台北市衛生局把關食安，啟動，今公布市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫不合格名單，包含天母老字號「宋江餡餅粥」、主打由具有鼎泰豐...

花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

大樂透第114期頭獎2.17億元昨晚一注獨得，獎落桃園市龍潭區龍潭里中正路124號的「一直發彩券行」。台彩公司今天表示，...

仍有養豬戶違規使用廚餘餵豬 陳駿季：將設檢舉獎金

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。然而現階段仍...

秋冬高血壓、中風風險升 營養師曝「5食材＋3原則」保護心血管

隨著氣溫下降，血管容易因熱脹冷縮而變得脆弱，進而提高高血壓與中風風險。林俐岑營養師在臉書提醒，秋冬保養重點在於「增加血管彈性」、「降低血液黏稠度」及「控制血壓」。她列出五大護血管食材，建議民眾在秋冬飲食中多加利用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。