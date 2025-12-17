牛仔褲怎麼清潔才長壽不褪色？洗衣博士：最多可穿10次再洗

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
牛仔褲要怎麼洗才能乾淨又不會褪色？ 示意圖／ingimage
牛仔褲幾乎是各年齡層衣櫥裡的必備單品，隨著穿著次數增加，布料自然褪色、產生屬於自己的風格，是牛仔褲的魅力之一。只是若長期不洗，汗水與皮脂污垢累積，會容易產生異味；而洗得太頻繁，又擔心布料變薄、原本顏色快速褪色、沾染其他衣物。那麼，牛仔褲究竟該怎麼洗、多久洗一次才恰當？

據日媒「FNN」報導，擁有國家級洗衣師資格的「洗衣博士」神崎健輔指出，理想狀態下，牛仔褲其實是「每穿一次就該洗」，但若希望延緩褪色，可依季節調整清洗頻率。夏天建議穿著3至4次清洗一次，冬天約5至7次；若特別在意顏色，最多可延長至夏天7次、冬天10次，但只要汗流得多或出現異味，就應立即清洗。

清洗的重點則是「減少摩擦」。清洗前先將牛仔褲翻到反面，放入洗衣袋，可避免表面直接磨損；若沾到食物或飲料污漬，則可維持正面清洗。為避免染色，原則上單獨清洗，建議選用中性洗衣精，並避免使用柔軟精，以免掩蓋未洗乾淨的異味。

洗衣機模式的選擇以輕柔模式或手洗為佳，脫水後要以反面吊掛、褲頭朝下陰乾，有助於排出水分、減少皺褶與滋生細菌。若是有「赤耳」包邊處理的牛仔褲，應在尚未乾燥前將布邊拉直，避免日後產生不自然的褪色痕跡。神崎提醒，若牛仔褲已長時間未洗、污垢較深，應先以溫水與洗劑浸泡30分鐘至1小時，再依上述方式清洗。掌握正確方式，才能讓牛仔褲在保持原本風格的同時，也能穿得更久、更舒適。

牛仔褲 污漬 細菌 柔軟精 洗衣機

相關新聞

高鐵「螺絲鬆了」…王鴻薇爆：人為疏失剪錯線釀通訊異常 列車蓋板噴飛

高鐵12月2日發生通訊系統異常1.5小時，造成班次誤點、影響約2000人，立委王鴻薇今爆料，高鐵第一時間已知為人為疏失剪...

秋冬高血壓、中風風險升 營養師曝「5食材＋3原則」保護心血管

隨著氣溫下降，血管容易因熱脹冷縮而變得脆弱，進而提高高血壓與中風風險。林俐岑營養師在臉書提醒，秋冬保養重點在於「增加血管彈性」、「降低血液黏稠度」及「控制血壓」。她列出五大護血管食材，建議民眾在秋冬飲食中多加利用。

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」 婦產科名醫搖頭：恐傷害嬰兒腎臟

小嬰兒需要的營養跟成人不同，若餵食不當食物，恐會影響幼兒的身體發展。日前有位媽媽分享，她讓1歲女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，大讚「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，文章曝光後，引發軒然大波。對此，婦產科名醫蘇怡寧也發出3點警告，提醒「我們不能拿孩子的健康去實驗」。

南橫埡口即時影像罕見捕捉到「超大火流星」 耀眼光芒照亮雲海

台東東海岸的太平洋海面上偶而發生火流星照亮海面，昨晚南橫公路埡口即時影像也捕捉到火流星，台東縣政府表示，不同於東海岸，這...

李多慧超愛外送 一周Uber Eats點7次！首公開「好市多」必買美食清單

歡慶好市多正式上線Uber Eats App滿6個月，Uber Eats宣布啟動「好事外送計畫」，邀請人氣啦啦隊女神李多...

綠色證明標章專區更新！98件有效綠色標章權利人 政府機關占4成

選購洗衣機、冷氣機等家電之前，會在意產品是否貼有綠色標章嗎？經濟部智慧局17日完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」的全面...

