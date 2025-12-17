牛仔褲怎麼清潔才長壽不褪色？洗衣博士：最多可穿10次再洗

小嬰兒需要的營養跟成人不同，若餵食不當食物，恐會影響幼兒的身體發展。日前有位媽媽分享，她讓1歲女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，大讚「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，文章曝光後，引發軒然大波。對此，婦產科名醫蘇怡寧也發出3點警告，提醒「我們不能拿孩子的健康去實驗」。

2025-12-17 17:11