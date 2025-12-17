國有景區販賣部仍免費提供購物用塑膠袋 環境部：非屬管制範圍

自然保育與環境資訊基金會今開記者會，公布7月至10月進行國家景區減塑調查結果。調查問卷顯示，7%旅宿業者仍於房內陳列一次性旅宿備品，另由於法規未將國家景區販賣部納入購物用塑膠袋的限制使用對象，因此仍有14%填答者回報景區販賣部免費提供購物用塑膠袋。對此，自然環資基金會呼籲，針對購物用塑膠袋，目前國人自備購物袋意識已高，要求環境部應盡速修正限制使用對象並公告實施。

內政部國家公園署於2022年推出《國家公園減塑精進指引》至今滿3年，為檢視落實情形，自然環資基金會於今年7月至10月進行國家景區減塑調查，此調查共收集351份有效問卷，回報地點涵蓋國家公園／國家自然公園10處、國家森林遊樂區19處，共29處。224則住宿旅客回報中，有7%（17則）旅宿業者仍於房內陳列一次性旅宿備品，但由於法規未將國家景區販賣部納入購物用塑膠袋的限制使用對象，因此仍有14%填答者回報景區販賣部免費提供購物用塑膠袋。

自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡表示，國家公園、國家森林遊樂區皆為生態豐富區域，肩負保育台灣原生動植物及環境教育之重責大任，因此在園區內推行較為嚴謹的減塑有其必要性。自然環資基金會認為，國家公園、國家森林遊樂區應於2030年起，禁止非必要一次性製品的採購、販售與利用，包含購物用塑膠袋、免洗餐具、外帶飲料杯、瓶裝水、旅宿備品等。根據問卷，有高達96%的受訪者願意配合更為嚴謹的減塑措施。

曾子郡指出，台灣自2002年第一次實施限塑政策以來，已打下長久穩固的民意及政策基礎，呼籲國家公園、國家森林遊樂區應以2030年起，園區內禁止一次性製品的採購、販售與利用為政策目標，盡早公告實施，並在接下來的4年內逐步規畫、執行。另目前國人自備購物袋意識已高，要求環境部應盡速修正限制使用對象並公告實施。

環境部資源循環署組長陳彥男說，目前購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期，並未要求國有景點的販賣部購物用塑膠袋需付費取得，國有景區內如設有連鎖便利商店或飲料店，依法不得免費提供購物用塑膠袋，而販賣部本身，若非僅服務員工、師生等，則非屬管制範圍。

另今年透過減量里程碑許願池收集近5000筆意見回饋，顯示大部分民眾提到須加強自備的觀念，後續也會再與相關主管機關討論納入評估，如何就一次用產品進行減量的推動。

