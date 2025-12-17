北市抽驗85件豆製品豆漿 7件不合格占8.2%

台北市衛生局今天發布，在傳統市 場、超市、餐飲店等處隨機抽樣85件豆製品、豆漿，檢驗12項防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，結果有7件不符規定，不合格率8.2%。

台北市衛生局指出，執行114年豆製品、豆漿專案抽驗計畫，抽驗85件，計7件不合格，包含3件豆腐檢出防腐劑苯甲酸，2件豆干檢出苯甲酸超標，以及1件豆干絲檢出過氧化氫、1件豆干絲同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標；已命下架禁售，來自外縣市者，移請轄管衛生局辦理。

衛生局說明，這些不符規定的產品已違反食品安全衛生管理法規定，可處製造業者或責任廠商新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局也提醒販賣業者，務必留存進貨憑證，以利確保食安的溯源管理進行，若無法提供不符規定產品確切來源，妨礙源頭追蹤查核，將依違反食安法規定，處3萬至300萬元罰鍰。

此外，衛生局補充，苯甲酸為可合法使用的防腐劑，依據衛生福利部食品藥物管理署公告的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，可用於豆干、豆干絲、豆皮、豆包等「豆皮豆乾類」產品，用量為每公斤0.6公克以下，但不得使用在板豆腐、凍豆腐等「豆腐類」產品。

其次是過氧化氫（H2O2），俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常用於豆腐、豆干、豆干絲、麵腸等豆製品的加工過程，依據「食品添加物使用範圍及用量標準」規定，食品中不得殘留。

商品推薦