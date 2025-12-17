公費肺鏈疫苗將由20及21價取代將於行政院會後公布上路時間、適用對象

目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費預計納入20及21價疫苗。疾管署發言人林明誠表示，預計個別上路，疾管署後續會公布2疫苗適用對象，預計下周四行政院會報告後對外公布。

肺炎鏈球菌是1種革蘭氏陽性的鏈球菌，常潛伏於人體鼻腔，可透過咳嗽、打噴嚏，及與患者親密接觸、觸摸被汙染物品等方式傳染。

一旦感染流感等呼吸道病毒或罹患慢性病等致免疫力下降，肺炎鏈球菌便容易趁虛而入，侵入呼吸道或血液，引發肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重病症，統稱為侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），而65歲以上及接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤、先天或後天免疫功能不全等民眾更為肺炎鏈球菌感染後併發重症及死亡高危險族群。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，現在兒童打1劑13價的肺鏈疫苗，長者打1劑13價隔了1年以後再打23價疫苗。現在已經有大人小孩皆可打的20價，及僅限長者的21價疫苗，以後就會用涵蓋更多的血清型疫苗取代，13及23價疫苗將消失。國際基本上就是建議就打1次就不必再銜接，兒童則改為打20價1劑就好。

李秉穎說，疫苗新出來比較貴，預期明年讓長者就直接打21價疫苗，不過新的疫苗可能明年第1季或第二季會上路，明年如果順利於年底就會考慮用20及21價取代，也預期疫苗接種接受是程度會比較高。

林明誠今出席台灣疫苗推動協會今日公布「2025疫苗十大新聞」記者會表示，現行13、23價疫苗打完後要再施打，相對複雜，不過現已有20及21價疫苗，未來就是用1劑取代，適用對象疾管署後續會再公布，2疫苗上線期程時間不一定，將待下周四行政院會報告後，由疾管署後續對外公布。

至於20及21價疫苗保護效力年限是否延長至10年以上，林明誠說，疫苗打完後身體會有抗體，若後續又再接觸到感染病毒，等同於喚起身體的免疫反應，又再施打1次疫苗的概念，因此效期不見得就像建議時間。

