快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

公費肺鏈疫苗將由20及21價取代將於行政院會後公布上路時間、適用對象

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費預計納入20及21價疫苗。疾管署發言人林明誠（右二）表示，預計個別上路，疾管署後續會公布2疫苗適用對象，預計下周四行政院會報告後對外公布。記者翁唯真／攝影
目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費預計納入20及21價疫苗。疾管署發言人林明誠（右二）表示，預計個別上路，疾管署後續會公布2疫苗適用對象，預計下周四行政院會報告後對外公布。記者翁唯真／攝影

目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費預計納入20及21價疫苗。疾管署發言人林明誠表示，預計個別上路，疾管署後續會公布2疫苗適用對象，預計下周四行政院會報告後對外公布。

肺炎鏈球菌是1種革蘭氏陽性的鏈球菌，常潛伏於人體鼻腔，可透過咳嗽、打噴嚏，及與患者親密接觸、觸摸被汙染物品等方式傳染。

一旦感染流感等呼吸道病毒或罹患慢性病等致免疫力下降，肺炎鏈球菌便容易趁虛而入，侵入呼吸道或血液，引發肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重病症，統稱為侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），而65歲以上及接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤、先天或後天免疫功能不全等民眾更為肺炎鏈球菌感染後併發重症及死亡高危險族群。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，現在兒童打1劑13價的肺鏈疫苗，長者打1劑13價隔了1年以後再打23價疫苗。現在已經有大人小孩皆可打的20價，及僅限長者的21價疫苗，以後就會用涵蓋更多的血清型疫苗取代，13及23價疫苗將消失。國際基本上就是建議就打1次就不必再銜接，兒童則改為打20價1劑就好。

李秉穎說，疫苗新出來比較貴，預期明年讓長者就直接打21價疫苗，不過新的疫苗可能明年第1季或第二季會上路，明年如果順利於年底就會考慮用20及21價取代，也預期疫苗接種接受是程度會比較高。

林明誠今出席台灣疫苗推動協會今日公布「2025疫苗十大新聞」記者會表示，現行13、23價疫苗打完後要再施打，相對複雜，不過現已有20及21價疫苗，未來就是用1劑取代，適用對象疾管署後續會再公布，2疫苗上線期程時間不一定，將待下周四行政院會報告後，由疾管署後續對外公布。

至於20及21價疫苗保護效力年限是否延長至10年以上，林明誠說，疫苗打完後身體會有抗體，若後續又再接觸到感染病毒，等同於喚起身體的免疫反應，又再施打1次疫苗的概念，因此效期不見得就像建議時間。

疫苗 肺炎 疾管署 公費

延伸閱讀

疾管署估流感疫情明年春節達高峰 醫：天冷又染病…心梗風險同步升高

腸病毒脫離流行期 疾管署：社區仍有傳播風險

公費流感疫苗全台剩逾30萬劑 9歲男童打疫苗重症康復出院

來了！全球流感升溫 國內上周8.5萬人就醫 疾管署預估「春節」達高峰

相關新聞

「最難吃年菜」翻身！農糧署公開芥菜去苦3招 冰鎮也能救口感

每逢農曆過年，餐桌上常見的「長年菜」總讓不少人又愛又恨。芥菜過去屢遭批評苦味過重，甚至被網友直言是「最難吃年菜之一」，端上桌後乏人問津。不過，農糧署近日透過臉書粉專「鮮享農YA」分享料理訣竅，公開3種有效降低芥菜苦味的方法，讓這道象徵吉祥寓意的年菜，有機會重新翻身變成美味料理。

今年國際旅客目標破功 觀光署長認「有困難」：900萬人次適合台灣

交通部觀光署今年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年截至12月15日來台國際客才剛突破8...

郵輪行程「菲律賓變沖繩」 旅客求助無門…交通部3個月公告定型化契約

近年郵輪旅遊日益興盛，糾紛案件也層出不窮，多名立委質疑法令未跟上市場復甦速度，應盡快公告「郵輪船票／國外個別旅遊交易定型...

影／台東南橫夜空驚現火流星！天都亮了起來 網友：超震憾

台東縣南橫啞口昨晚晚上7點，東南方向天空突然被一道明亮光芒劃破，縣府設置的即時影像監視器完整捕捉到這一罕見景象火流星（B...

一出差就便秘？3大族群當心「排便焦慮症」 醫揭關鍵不在腸胃

現代人工作繁忙、壓力大，許多人面對「排便」充滿焦慮。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書表示，門診常有病人主訴，「醫師，我很容...

比運動、飲食更重要！醫揭最新研究長壽關鍵：每天睡滿7小時

「少睡一點代表身體好」、「年紀大了不用睡那麼多」是不少人常有的迷思…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。