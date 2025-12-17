明訂旅宿業外籍實習生權益 觀光署：與勞動部細節研議中
交通部為補給旅宿人力缺口，開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，迄今約1400餘人，美其名「實習」，但提供勞務，卻毫無薪資、工時、職業安全衛生保障，形同免洗勞力。觀光署長陳玉秀今表示，目前與勞動部持續討論包含津貼、保險、休息時間等，細節還在研議。
行政院日前責成勞動部檢討外籍實習生制度，勞動部已於11月召開過2次跨部會會議，將明確化外籍實習生津貼數額、實習時間、休假權益，且不得低於勞動法令規定；也將訂定外籍實習生名額限制、避免學生負擔不當費用、建立重大事件通報機制等。
觀光署長陳玉秀表示，本國實習生的規範較有制度，而外籍實習生也算是本國重要人才。上個月確實與勞動部討論到保障來台實習生的問題。
陳玉秀說，過去規範不清楚的地方，希望未來都能明定清楚，包含適合的津貼、保險、休息時間等，目前也持續在討論，希望現在培養的人才，未來有機會都能再回到台灣服務，至於細節還在研議中。
