明訂旅宿業外籍實習生權益 觀光署：與勞動部細節研議中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
觀光旅宿業疫後缺工嚴重，觀光署為此向勞動部提案鬆綁觀光及一般旅館業輪班人員輪班間隔時間。示意圖。本報資料照片
交通部為補給旅宿人力缺口，開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，迄今約1400餘人，美其名「實習」，但提供勞務，卻毫無薪資、工時、職業安全衛生保障，形同免洗勞力。觀光署陳玉秀今表示，目前與勞動部持續討論包含津貼、保險、休息時間等，細節還在研議。

行政院日前責成勞動部檢討外籍實習生制度，勞動部已於11月召開過2次跨部會會議，將明確化外籍實習生津貼數額、實習時間、休假權益，且不得低於勞動法令規定；也將訂定外籍實習生名額限制、避免學生負擔不當費用、建立重大事件通報機制等。

觀光署長陳玉秀表示，本國實習生的規範較有制度，而外籍實習生也算是本國重要人才。上個月確實與勞動部討論到保障來台實習生的問題。

陳玉秀說，過去規範不清楚的地方，希望未來都能明定清楚，包含適合的津貼、保險、休息時間等，目前也持續在討論，希望現在培養的人才，未來有機會都能再回到台灣服務，至於細節還在研議中。

