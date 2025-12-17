豬場廚餘運輸車輛加裝GPS補助 每輛最高領8千元

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，行政院已明訂2026年12月31日為全面禁止廚餘養豬的全國轉型最後期限，原已取得廚餘再利用檢核的養豬場，轉型期間若要繼續使用廚餘，須確保運輸廚餘車輛裝設GPS，本補助方案採二階段辦理，第一階段補助GPS設備裝設費及租賃費，其中裝設費補助上限為每輛1000元，租賃費補助上限為每輛每年6000元；第二階段則補助2027年起全面禁用廚餘養豬後的拆機費，補助上限為每輛1000元。

應變中心說，為防堵非洲豬瘟等重大動物傳染病風險，並配合政府逐步推動廚餘餵豬轉型政策，農業部防檢署透過中央畜產會辦理「廚餘運輸車輛裝設即時追蹤系統（GPS）補助」方案，期望透過補助配套，協助相關豬場於緩衝期間落實廚餘運輸管理，符合條件養豬場於即日起至2025年12月31日完成安裝並檢具廠商開立的安裝證明及發票等資料，可向畜產會申請補助。

防檢署指出，本次補助對象限定具再利用資格的養豬場實際用於載運廚餘之運輸車輛，申請豬場所在的地方政府須未公告禁止使用事業廚餘（資源代碼R-0106）、畜禽屠宰下腳料（R-0111）或動物性廢渣（R-0119）養豬的縣市，豬場並具有環保單位核發的廚餘再利用檢核資格、並完成AIoT系統安裝，廚餘運輸車輛裝設的GPS機種，須符合環保相關規定以科技化方式掌握廚餘於豬場內的運輸路徑與流向。

防檢署表示，即起至12月31日前，完成場內廚餘運輸車輛安裝符合環保規定的GPS設備，並提出補助申請，本補助方案採二階段辦理，第一階段補助GPS設備裝設費及租賃費，其中裝設費補助上限為每輛1000元，租賃費補助上限為每輛每年6000元；第二階段則補助2027年起全面禁用廚餘養豬後的拆機費，補助上限為每輛1000元。補助經審核通過後，裝機費及租賃費將自2026年1月15日起陸續核發。

