郵輪行程「菲律賓變沖繩」 旅客求助無門…交通部3個月公告定型化契約

近年郵輪旅遊日益興盛，糾紛案件也層出不窮，多名立委質疑法令未跟上市場復甦速度，應盡快公告「郵輪船票／國外個別旅遊交易定型化契約」，勿讓消費者求助無門。交通部表示，船票定型化契約預計3個月內公告，國外個別旅遊定型化契約則於年底前送行政院審議。

根據交通部統計，今年國際郵輪預估實際到港數共567艘次、旅客114.44萬人次，將超越疫情前2019年旅客高峰105.5萬人次，成長8%，創歷年新高。

目前僅觀光署訂有「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，主要適用於團體旅遊，針對個別旅遊型態保障尚未完善，針對郵輪公司直接銷售或委託銷售的郵輪產品，也無完備的保障。

交通部今赴立法院交通委員會針對「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行專題報告。立委洪孟楷質詢，麗星郵輪探索星號今年11月停靠高雄港，首次推出航向菲律賓及越南的行程，但不到1個月就宣告更改明年1月的菲律賓航程，轉往日本沖繩，引發旅客不滿。

麗星郵輪日前通知旅客將明年1月4日、11日、18日，高雄往菲律賓航程變更至日本沖繩，引發部分旅客抱怨，1月25日航次則仍維持。

洪孟楷表示，該業者給出的補償方案為提供每房2000元船上消費金，若旅客要退費，還需扣手續費，希望郵輪業者多來台灣開航線，但也應保障消費者權益。

洪孟楷指出，現行法令並未跟進郵輪市場復甦速度，導致消費者求助無門，出事後需自己拜託主管機關協調，盼加強定型化契約，並在3個月內公告「郵輪船票交易定型化契約（適用郵輪公司直接販售的產品）」，以及「郵輪國外個別旅遊交易定型化契約（適用旅行業者販售的郵輪產品）」。

立委林國成也說，交通部積極發展郵輪觀光是好事，但觀光署、航港局也應該要有監督機制；此外，郵輪業者片面變更行程雖提供補償措施，但消費者為搭船可能會有高鐵、飯店等其他花費損失，是否能退費；港務公司董事長周永暉則回應，可以退費。

交通部次長林國顯表示，郵輪業者應依照原先開賣行程執行，若提出變更也需依消保法提前告知旅客，已請航港局、觀光署盡快要求業者提出補償。

林國顯表示，很歡迎郵輪來台提供服務，但對消費者要有一定保障，觀光署、航港局都有擬定定型化契約，目前還在法制作業中，同時要求觀光署及航港局成立爭議處理小組。

航港局長葉協隆說，「郵輪船票交易定型化契約」已送至行政院消費者保護處，並召開2次審議會，近期會召開第3次，預計3個月內對外公告；「郵輪國外個別旅遊交易定型化契約」部分，觀光署說，草案目前仍在擬定中，預計今年底前會送至行政院審議。

