嬰幼兒反覆出現頭皮屑別輕忽 醫：9個月未改善應檢查

3個月大的陳小弟從出生後，頭皮便反覆出現大片黃色油膩皮屑，儘管媽媽每日細心清潔，情況卻毫無改善。衛福部桃園醫院中醫師黃千容診察後，開立具有清熱利濕、祛風作用的中藥外洗方，經2周規律治療後，陳小弟頭皮明顯變得乾淨，皮屑大幅減少，肌膚恢復光滑，後續也未再復發。

黃千容表示，這類嬰兒脂漏性皮膚炎是幼兒期很常見的皮膚問題，透過中醫辨證治療，多數寶寶都能在數周內獲得明顯改善。陳小弟就診時，頭皮油膩、皮屑黏著，並伴隨鼻塞、舌紅、脈滑數等症狀，屬於典型的「濕熱蘊積」證型。

黃千容表示，嬰兒脂漏性皮膚炎多半在出生後1至2個月出現，皮膚也可能在臉部、耳後、腋下或鼠蹊部形成紅疹與脫屑，但通常不會太癢。大部分症狀會在9個月大以前自然改善，但若持續到1歲以上就比較少見，建議須回到西醫門診重新檢查，以排除其他皮膚疾病。

黃千容指出，從中醫角度來看，脂漏性皮膚炎屬於「面游風」、「白屑風」，常見的體質分為「風熱血燥」與「濕熱蘊積」兩類，治療方向會依證型不同而調整。若是風熱血燥，重點在祛風清熱、養血潤燥，常用金銀花、牡丹皮、當歸、白蘚皮等藥材。

濕熱蘊積者則以清熱利濕為主，常用黃芩、生薏苡仁、土茯苓、苦參等。中醫治療也強調體質調理，必要時會搭配內服藥，使脾胃機能更健全、免疫力更穩定，減少復發機會。

黃千容提到，中藥外洗方對嬰兒脂漏性皮膚炎相當適用，家長只需將煎煮後的藥液加入澡盆中，讓寶寶在不燙的溫水中浸泡約十分鐘；若是臉部或頭皮，也可用紗布巾沾藥液濕敷於患處，浸泡後不必再以清水沖洗，以保留藥效。她也提醒家長應選用溫和無香料的嬰兒洗劑，避免用力刷洗或頻繁搔抓，才能避免皮膚受到刺激。

她表示，家長的細心照護與規律治療是寶寶痊癒的最大助力，只要依照醫師指導搭配外洗、調理與日常護理，大多數孩子都能逐漸恢復柔嫩健康的皮膚，度過這段生理性的皮屑期。

