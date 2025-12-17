快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

聽新聞
0:00 / 0:00

嬰幼兒反覆出現頭皮屑別輕忽 醫：9個月未改善應檢查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部桃園醫院中醫師黃千容表示，嬰兒脂漏性皮膚炎是幼兒期很常見的皮膚問題，但若持續到1歲以上，建議須回到西醫門診重新檢查。圖／部桃提供
衛福部桃園醫院中醫師黃千容表示，嬰兒脂漏性皮膚炎是幼兒期很常見的皮膚問題，但若持續到1歲以上，建議須回到西醫門診重新檢查。圖／部桃提供

3個月大的陳小弟從出生後，頭皮便反覆出現大片黃色油膩皮屑，儘管媽媽每日細心清潔，情況卻毫無改善。衛福部桃園醫院中醫師黃千容診察後，開立具有清熱利濕、祛風作用的中藥外洗方，經2周規律治療後，陳小弟頭皮明顯變得乾淨，皮屑大幅減少，肌膚恢復光滑，後續也未再復發。

黃千容表示，這類嬰兒脂漏性皮膚炎是幼兒期很常見的皮膚問題，透過中醫辨證治療，多數寶寶都能在數周內獲得明顯改善。陳小弟就診時，頭皮油膩、皮屑黏著，並伴隨鼻塞、舌紅、脈滑數等症狀，屬於典型的「濕熱蘊積」證型。

黃千容表示，嬰兒脂漏性皮膚炎多半在出生後1至2個月出現，皮膚也可能在臉部、耳後、腋下或鼠蹊部形成紅疹與脫屑，但通常不會太癢。大部分症狀會在9個月大以前自然改善，但若持續到1歲以上就比較少見，建議須回到西醫門診重新檢查，以排除其他皮膚疾病。

黃千容指出，從中醫角度來看，脂漏性皮膚炎屬於「面游風」、「白屑風」，常見的體質分為「風熱血燥」與「濕熱蘊積」兩類，治療方向會依證型不同而調整。若是風熱血燥，重點在祛風清熱、養血潤燥，常用金銀花、牡丹皮、當歸、白蘚皮等藥材。

濕熱蘊積者則以清熱利濕為主，常用黃芩、生薏苡仁、土茯苓、苦參等。中醫治療也強調體質調理，必要時會搭配內服藥，使脾胃機能更健全、免疫力更穩定，減少復發機會。

黃千容提到，中藥外洗方對嬰兒脂漏性皮膚炎相當適用，家長只需將煎煮後的藥液加入澡盆中，讓寶寶在不燙的溫水中浸泡約十分鐘；若是臉部或頭皮，也可用紗布巾沾藥液濕敷於患處，浸泡後不必再以清水沖洗，以保留藥效。她也提醒家長應選用溫和無香料的嬰兒洗劑，避免用力刷洗或頻繁搔抓，才能避免皮膚受到刺激。

她表示，家長的細心照護與規律治療是寶寶痊癒的最大助力，只要依照醫師指導搭配外洗、調理與日常護理，大多數孩子都能逐漸恢復柔嫩健康的皮膚，度過這段生理性的皮屑期。

中醫 皮屑 嬰兒

延伸閱讀

搶救少子化 周春米宣布屏東未滿1歲嬰兒每月補助2千元營養金

新手爸媽注意！屏東未滿1歲嬰幼兒營養補助每月2千 2026年上路

雲林創設二手物轉轉屋成效佳 環保局增設7個接收站

消保處檢測嬰幼兒食品 4件重金屬超標

相關新聞

今年國際旅客目標破功 觀光署長認「有困難」：900萬人次適合台灣

交通部觀光署今年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年截至12月15日來台國際客才剛突破8...

又查獲偷餵廚餘！中市府查獲龍井違規養21頭豬 最高可罰400萬

台中市政府12月15日接獲龍井區公所通報，轄內一處養豬場疑似違法以廚餘餵養豬隻，市府隨即啟動跨局處聯合稽查機制，派員現場...

冬雨來了！午後起北東恐大雨 吳聖宇：下周又有冷空氣 延續到近年底

東北季風午後將逐漸抵達，台灣附近的天氣也將再度出現變化，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示...

今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

桃園以北及宜蘭可享受今天中午的冬陽，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hs...

「正」北極振盪 鄭明典：年底跨年將明顯北極空氣外流現象

「負北極振盪」是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，最近會有一段比較持續的「正」北極振...

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

霧季來臨，高速公路局整理4大濃霧行車避險招術，此外，高公局表示，國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌（C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。