影／台東南橫夜空驚現火流星！天都亮了起來 網友：超震憾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣南橫啞口昨晚晚上7點，東南方向天空突然被一道明亮光芒劃破，縣府設置的即時影像監視器完整捕捉到這一罕見景象火流星（Bolide）驚豔現身。圖／擷取自台東縣政府啞口即時影像
台東縣南橫啞口昨晚晚上7點，東南方向天空突然被一道明亮光芒劃破，縣府設置的即時影像監視器完整捕捉到這一罕見景象火流星（Bolide）驚豔現身。

據縣府表示，火流星是一種極亮的流星，亮度通常達到-4等以上，由直徑約1公尺以上的流星體高速進入地球大氣層，與空氣摩擦燃燒所產生。除耀眼光芒，它有時還會發出巨響，甚至在空中爆炸，留下如火龍般的長長尾焰，甚至在白天也能捕捉到。

看到影像的李小姐說，「整個天空瞬間亮了起來，像電影特效一樣。」另有網友在臉書留言，「沒想到台東也能看到這麼壯觀的火流星，超震撼！」

不少天文愛好者則表示，火流星比一般流星亮度高、持續時間長，是極難得的天文現象，建議民眾抓住機會欣賞，也可以透過縣府提供的即時影像回放細細觀賞。

縣府表示，南橫啞口的即時影像監視器不僅能用於觀看景色，也能捕捉到這類罕見天象。民眾若想體驗夜空的驚奇美景，不妨留意夜晚天空動態，說不定下一道火流星就劃過眼前。

