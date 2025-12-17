我國C肝防治已達世衛目標 已故中研院士陳定信26年前手稿曝防肝癌雄心

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中研院士陳培哲近期找出一分其恩師，已故肝病權威陳定信於1999年9月3日所寫手稿，其中設定2050年肝癌退出10大死因的防治目標。圖／陳培哲院士提供
中研院士陳培哲近期找出一分其恩師，已故肝病權威陳定信於1999年9月3日所寫手稿，其中設定2050年肝癌退出10大死因的防治目標。圖／陳培哲院士提供

我國消除C肝計畫性指標，達世界衛生組織（WHO）標準，診斷、治療率均為9成以上，將向WHO西太平洋區署申請認證。中研院士陳培哲近期找出其恩師、已故肝病權威陳定信26年前手稿，其中設定2050年肝癌退出10大死因防治目標。陳培哲說，陳定信教授當時設定各型肝炎防治目標逐步達標，雖仍有一哩路要走，但政權輪替，肝炎防治政策一貫、沒有變動，「是很好的事情。」

陳定信為中研院士，他生前參加本報舉辦C型肝炎防治論壇時，曾於一張紙巾寫下「消滅C肝、超越世衛、政府決心」16字，如今我國C肝防治已取得成效，提前於今年達到WHO設定的2030年肝炎清除標準；前述手稿寫於1999年9月3日，陳定信設定B肝、C肝新生代帶原率下降至千分之一目標，陳培哲說，我國C肝帶原率已從百分之3降至千分之1，B肝則降至千分之3，接近當時所設目標。

針對A型肝炎，陳定信設定帶原率百分之1目標，陳培哲表示，在A肝疫苗政策施行後，國內幾乎已無新增帶原者，D型肝炎目標為零帶原率，目前我國每年通報病例，也只有0或1名病人，達防治標準，僅剩E型肝炎，陳定信教授寫下「保持不進入台灣」，目前國內已有零星病例，國際上雖有疫苗上市，但WHO尚未訂出疫苗政策建議，建議我國待國際指引出爐，再討論國內政策是否跟進。

肝炎會導致肝硬化、肝癌，除設定各型別肝炎防治目標，陳定信於手稿中寫下「肝癌、肝硬化2050年起不再列為十大死因」目標。陳培哲說，去年國人十大死因，肝病已從過去排名約第5位，退出十大死因外，排名第11，達成目標，但肝癌仍高居十大癌症死因第2、3位，防治尚須持續努力，2050年才可能達成目標，「與陳定信教授26年前目標相比，目前進度已達8成。」

陳培哲說，病毒性肝炎防治目標，最大問題是B肝治療率太低，其原因是健保對B肝治療給付標準太複雜、太嚴格，國內120萬B肝帶原者中，僅30萬人接受治療，比率約4分之1，若能比照WHO建議，簡化B肝治療標準，可讓需治療病人，5成都接受治療，而除持續控制病毒性肝炎外，脂肪性肝炎也是防治重點，民眾肥胖比率過高，恐導致肝硬化肝癌，「肝病防治還有最後一哩路要走。」

肝炎 陳培哲 C肝

