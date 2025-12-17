「最難吃年菜」翻身！農糧署公開芥菜去苦3招 冰鎮也能救口感

每逢農曆過年，餐桌上常見的「長年菜」總讓不少人又愛又恨。芥菜過去屢遭批評苦味過重，甚至被網友直言是「最難吃年菜之一」，端上桌後乏人問津。不過，農糧署近日透過臉書粉專「鮮享農YA」分享料理訣竅，公開3種有效降低芥菜苦味的方法，讓這道象徵吉祥寓意的年菜，有機會重新翻身變成美味料理。

過去曾有網友在PTT發問「哪道年菜，你最不能接受？」，被稱呼為長年菜的芥菜被最多網友點名，「應該立法禁止這道菜」、「長年菜超噁」、「長年菜芥菜版，超苦！」、「長年菜，桌上永遠不會夾的」。

對此，農糧署指出，芥菜屬於十字花科蔬菜，常見品種包括大葉芥菜、包心芥菜等，台灣主要產地集中在嘉義、雲林一帶，每年11月至隔年2月為主要產季。

農糧署說明，芥菜帶有苦甘風味，主要來自其所含的硫代葡萄糖苷（芥子油苷），這類成分不僅是苦味來源，也具有獨特的營養價值。芥菜本身熱量低，富含維生素與膳食纖維，營養表現並不遜色，偶爾「吃點苦」，其實也能吃進健康。

若希望料理時降低苦味、提升接受度，農糧署建議可掌握以下3個實用小訣竅：

汆燙冰鎮：芥菜先汆燙，再擠乾水分並泡冰水，有助去除苦味與雜質。 增添鮮味：可搭配雞肉、豬肉或海鮮，並加入高湯一同燉煮，提升整體風味層次。 加糖調味：料理時適量加入糖，或搭配番薯、紅棗等天然甜味食材，中和苦味。

農糧署補充，民眾也可選擇已醃製的芥菜製品，如酸菜、福菜或梅干菜，不僅保存期限較長，風味也與生鮮芥菜大不相同。

農糧署表示，「長年菜」名稱的由來，與早期農業社會背景有關。民國30、40年代，長年在外工作的農田長工，會在二期稻作收割後種植芥菜，一邊等待收成，一邊盼望過年返鄉團聚，象徵辛勤與希望，因而流傳至今，成為年節不可或缺的象徵菜色。

