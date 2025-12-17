快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

聽新聞
0:00 / 0:00

淡古、十三行共推新北最強水陸雙遊程 12月27日起首航賞淡江大橋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名。圖／淡水古蹟博物館提供
新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名。圖／淡水古蹟博物館提供

新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名，本遊程不僅獨家包船，帶領遊客搶先近距離欣賞國際地標「淡江大橋」，更能深度走訪淡水古蹟博物館十三行博物館，探尋百年歷史古蹟與千年考古文化。結合陸路導覽與水上航程的雙重體驗，12月19日10點準時開搶。

由淡水古蹟博物館、十三行博物館共同策畫的「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程將於12月27日起一路推行至明年6月，以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水河兩岸陸上的歷史古蹟與考古文化，並獨家包船出航。

11條路線涵蓋淡水半日遊的「洋務之路、戰役之路、發達之路、和風之路」，八里半日遊的「十三漫遊、文化輕旅、甜蜜行旅、生態輕旅」，還有橫跨兩岸的全日遊，提供遊客多元豐富的旅遊選擇。最特別的是，所有路線皆可搭乘包船出航，從河海視角飽覽淡水河景，並以最近距離欣賞世界最大跨徑單塔不對稱斜張橋—淡江大橋。

淡古館長蔡美治表示，淡江大橋不僅是重要的交通建設，更是連結淡水歷史脈絡與當代城市發展的新地標。本次水陸雙遊程以「橋」為主軸，透過陸上古蹟導覽與水上航程的結合，引領遊客從不同視角重新認識淡水，感受河海交會所孕育出的多元文化與時代記憶，讓文化走讀不再只是靜態參觀，而是一段可親身體驗的行動歷史。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行博物館響應低碳永續政策，特別化身八里「綠色旅遊」起點，規劃十三漫遊到生態輕旅等半日遊，並安排遊客造訪全臺唯一考古咖啡廳「13 CAFÉ」，品嚐免費提供的香柚冰茶。

「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程首發團將於12月27日、28日登場，19日10點在淡古官方網站、十三行官方網站同步開放線上報名，不分年齡每人收費299元，每場次限量24位，共96個名額，額滿為止。凡報名成功並參加者，可獲得專屬訂製的「漫遊水岸徽章套組」1組。

新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名。圖／淡水古蹟博物館提供
新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名。圖／淡水古蹟博物館提供
新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名。圖／淡水古蹟博物館提供
新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名。圖／淡水古蹟博物館提供

古蹟博物館 十三行 淡江大橋

延伸閱讀

影／淡水大叔手持斧頭路旁跳舞 網友戲稱：太陽黑子影響？

淡江大橋通車前先辦「地方鄉親體驗」活動？交長允諾滿足需求

淡江大橋路跑溝通爭議 張其強：和公路局僅見3次

陳世凱：辦淡江大橋通車路跑 有與地方充分溝通

相關新聞

「最難吃年菜」翻身！農糧署公開芥菜去苦3招 冰鎮也能救口感

每逢農曆過年，餐桌上常見的「長年菜」總讓不少人又愛又恨。芥菜過去屢遭批評苦味過重，甚至被網友直言是「最難吃年菜之一」，端上桌後乏人問津。不過，農糧署近日透過臉書粉專「鮮享農YA」分享料理訣竅，公開3種有效降低芥菜苦味的方法，讓這道象徵吉祥寓意的年菜，有機會重新翻身變成美味料理。

今年國際旅客目標破功 觀光署長認「有困難」：900萬人次適合台灣

交通部觀光署今年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年截至12月15日來台國際客才剛突破8...

郵輪行程「菲律賓變沖繩」 旅客求助無門…交通部3個月公告定型化契約

近年郵輪旅遊日益興盛，糾紛案件也層出不窮，多名立委質疑法令未跟上市場復甦速度，應盡快公告「郵輪船票／國外個別旅遊交易定型...

影／台東南橫夜空驚現火流星！天都亮了起來 網友：超震憾

台東縣南橫啞口昨晚晚上7點，東南方向天空突然被一道明亮光芒劃破，縣府設置的即時影像監視器完整捕捉到這一罕見景象火流星（B...

一出差就便秘？3大族群當心「排便焦慮症」 醫揭關鍵不在腸胃

現代人工作繁忙、壓力大，許多人面對「排便」充滿焦慮。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書表示，門診常有病人主訴，「醫師，我很容...

比運動、飲食更重要！醫揭最新研究長壽關鍵：每天睡滿7小時

「少睡一點代表身體好」、「年紀大了不用睡那麼多」是不少人常有的迷思…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。