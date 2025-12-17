影／消除C肝提前達標 賴總統：可望再創國際公衛史里程碑

衛福部今天舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，規畫將於年底前向 WHO 西太平洋區署遞交「台灣消除 C 型肝炎報告」。賴清德總統出席活動時表示，台灣提早5年完成世界衛生組織2030年消除病毒性肝炎的目標，領先亞洲各國，更名列世界前茅。賴清德指出，1984年台灣成為全球第一個全面實施B型肝炎疫苗接種的國家，成果不僅顯著，更成為WHO全球免疫計畫的典範，帶動世界對B肝防治的長足進步。

賴清德總統回憶過去，表示他當醫師時C肝的藥效還不夠好，副作用也大，病人無法完成整個療程。從政後一直關心C型肝炎藥物的研發，而新型藥物的藥效確實愈來愈好，在各界衛福部長的努力下，一棒接一棒，包括將C型肝炎的（口服）藥物治療納入健保給付，讓更多肝炎族群受益。 賴清德總統（前左三）、中研院院士陳建仁（前右三）與行政院政委陳時中（前左二）等人，上午出席「台灣領航 消除C肝」國際記者會。記者林澔一／攝影

