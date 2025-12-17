今年國際旅客目標破功 觀光署長認「有困難」：900萬人次適合台灣

交通部觀光署今年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年截至12月15日來台國際客才剛突破800萬，陳玉秀表示，大環境變化多，900萬確實有困難，今年來台國際客人數比去年增加50萬，但明年仍會以900萬為目標，「對台灣而言是適合的」，等於二度下修來台國際客目標。

觀光署原訂2024年來台旅客目標為1200萬人次，因陸客未開放來台，下修為1000萬人次，之後又因花蓮發生大地震影響，來台旅客未如預期，最後來台國際客人數僅786萬人次，2025年持續以千萬來台國際客為目標。

今年7月交通部長陳世凱及觀光署長陳玉秀立法院受訪時表示，仍以千萬旅客為目標，雖受到匯率、天災等影響，國際客來台數減少，有信心能達到900萬人次，然而12月陳玉秀再受訪時坦言，受到7月颱風及9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，900萬人次目標可能無法達標。

交通部今天赴立法院交通委員會進行專案報告，陳玉秀於會中休息時間接受聯訪時說，今年截至12月15日來台國際客已破800萬，今年來台國際客人數預估比去年增加50萬沒有問題，但要達到900萬人次確實有困難，主要是大環境變化多，加上缺工問題，因此質跟量部分會著重在「質」的部分。

陳玉秀指出，今年來台國際旅客的觀光產值已比去年同期增加2至％，歐洲旅客來台數也成長很快，如德國、英國、法國為歐洲來台旅客的前3名，去年日均消費約182美金，今年成長約4塊，目前爭取歐美遊客在台旅遊停留時間拉長，對整體來台國際客觀光產值才有幫助。

針對明年的目標，陳玉秀表示，明年目標一定要比今年更好，期望國際客觀光產值未來3年能年增2至3％，因此旅遊的品質就更重要，若觀光環境的整備工作愈趨成熟，未來第4年、第5年的國際客觀光產值數額可以再增加，將朝這個方向努力。

至於明年的來台國際客人數目標？陳玉秀說，「800至900萬人次可能對台灣而言是適合的」，台灣在疫情之後流失了一些觀光人才，需要盡快再補強讓專業人才可以回到觀光產業，這是目前碰到的一些難處，但針對明年的目標，認為900萬人次目標對台灣是適合的。

