一出差就便秘？3大族群當心「排便焦慮症」 醫揭關鍵不在腸胃

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書指出，門診常有病人主訴，「醫師，我很容易便秘」、「我腸胃好像很差」、「只要出差、旅行，就拉不出來」。他表示，這不是腸子出問題，而是大腦對於排便，因恐懼先踩了煞車，正是「排便焦慮症」。示意圖。圖／123RF
胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書指出，門診常有病人主訴，「醫師，我很容易便秘」、「我腸胃好像很差」、「只要出差、旅行，就拉不出來」。他表示，這不是腸子出問題，而是大腦對於排便，因恐懼先踩了煞車，正是「排便焦慮症」。示意圖。圖／123RF

現代人工作繁忙、壓力大，許多人面對「排便」充滿焦慮。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書表示，門診常有病人主訴，「醫師，我很容易便秘」、「我腸胃好像很差」、「只要出差、旅行，就拉不出來」，這時他會詢問病人，「你是不是只有在家，才比較敢上廁所？」病人會愣一下，笑一笑，點頭。這不是腸子出問題，而是「大腦對於排便，因恐懼先踩了煞車」，此為「排便焦慮症」。

黃軒指出，排便本來是一個高度自動化的生理反射，藉由直腸被糞便撐開，伸展感受器啟動，副交感神經啟動，肛門內括約肌放鬆等過程，整個過程，不需要你思考」，但如出現排便焦慮時，這個過程會被「大腦情緒中樞」插進來，當大腦杏仁核（恐懼中心）過度活化，自律神經切換成「戰或逃」，交感神經興奮讓括約肌更緊，於是身體接收到的「現在不安全」，不能大便。

一旦這樣的事情反覆發生，將會愈憋愈嚴重，因為腸道「學壞了」。黃軒說，如果長期憋便，會導致三件事。首先是腸道的水分被反覆吸收，糞便變硬，直腸對「該排便」的訊號愈來愈不敏感；其次，排便時合併痔瘡、肛裂、疼痛，大腦會記住「上廁所等於是痛加上焦慮」；最後，每一次「拉不出來」都在加深恐懼回路，造成惡性循環。

黃軒說，「排便焦慮症」好發族群並非年長者，而是高壓工作者、完美主義者、習慣自我控制的人，他們不怕痛，但非常怕失控、怕被看見、怕被評價。

若要順利排便，黃軒建議，在身體方面，應攝取足夠纖維、水分，必要時短期軟便藥物；神經部分應藉由腹式呼吸、排便時腳墊高（模擬蹲姿）、放慢且不用力，把自律神經拉回來。至於，心理方面應允許自己不完美、不體面、不被掌控，但一個人為了排便開始調整行程，或為了不排便而少吃、為了廁所而放棄社交，就是生活品質已經被焦慮接管，這時候，應向醫師求助。

黃軒提醒，現代人上廁所常滑手機，但滑手機就會坐在馬桶超過5至6分鐘，將導致肛門靜脈壓力上升、痔瘡風險增加、肛裂機率提高、疼痛記憶加深，對排便焦慮者來說，排便一次痛，就可能退回好幾步，建議排便時「不要坐太久」，更不要滑手機，避免排便焦慮惡化。

「排便焦慮症」為大腦對於排便因恐懼先踩了煞車。示意圖。圖／123RF
「排便焦慮症」為大腦對於排便因恐懼先踩了煞車。示意圖。圖／123RF

