逾50歲族群注意！婦人下肢刺痛 聯新國際醫師揪動脈阻塞

桃園市64歲長期洗腎的婦人數月來下肢反覆刺痛、腳麻，夜深與洗腎後特別明顯，右小腿與腳踝同時各有一個約3X5公分久未癒合的慢性傷口。

婦人求助聯新國際醫院，整形外科醫師清創時發現傷口幾乎沒有出血，轉介心臟血管外科，醫師楊凱迪採用「踝臂血壓指數（ABI）」檢查，左右腳指數分別約為0.67、0.64，代表下肢血流循環不良，電腦斷層血管攝影更顯示雙側股動脈及膕動脈嚴重狹窄，以微創導管血管內介入方式治療，及時為她手術，以免血管完全阻塞壞死。

楊凱迪提醒，冬季氣溫驟降會造成血管收縮、血壓波動，寒冷會加劇原本狹窄的動脈循環不良，增加下肢動脈阻塞性疾病惡化與血栓形成機率；若出現腿痠麻、疼痛、下肢冰冷或傷口久不癒合，恐已是血流不足警訊，一旦延誤治療，血管完全阻塞恐導致組織壞死甚至截肢。

楊凱迪和婦人溝通後，以微創導管血管內介入方式治療，他說明目前的血管內治療，除了常見的血管內氣球擴張與支架放置，也可使用「機械式除栓裝置」，清除血管壁上的鈣化斑塊。搭配「血管內超音波（IVUS）」提供斑塊的即時三維影像，協助醫師精準定位斑塊方位。

楊凱迪解釋傳統氣球擴張術雖能推開斑塊，但術後易再狹窄，若能清除斑塊，再使用塗藥氣球，或塗藥支架維持血管管徑，可有效維持血管長期通暢。相較傳統除栓手術需大範圍切開整條血管相比，微創導管僅需2至3毫米的穿刺傷口，傷口極小，對高齡、洗腎或多重慢性病患者，提供更安全有效的選擇。

聯新國際醫院表示，下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的血管老化病變，隨年齡增長，內膜增生與斑塊堆積使動脈逐漸狹窄甚至阻塞，導致末梢組織缺血壞死。流行病學顯示，此病好發於50歲以上族群，65歲後發生率明顯上升，80歲以上更是每五人就有一人受影響，且男性症狀較女性明顯。

