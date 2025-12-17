林佳龍化身「靈魂攝手」 推廣友邦創意公車站亭邀國人親訪

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍16日晚間在社群平台發布短影片，以年輕人流行的「0.5x 自拍」方式再次化身「靈魂攝手」，為中美洲經貿辦事處（Central America Trade Office, CATO）和台灣友邦貝里斯與瓜地馬拉駐台大使館攜手打造的創意公車站亭宣傳，包括貝里斯大藍洞、瓜地馬拉蒂卡爾（Tikal）金字塔的場景，邀請國人如有機會親自踏上友邦土地感受人民的熱情與雙邊深厚情誼。

林佳龍表示，民眾現在只要走進台大醫院前的公車候車亭，就能透過期間限定的戶外廣告，一秒「穿越」至友邦瓜地馬拉的馬雅文明場景，再往前一步，則彷彿瞬間掉進貝里斯舉世聞名「大藍洞」的夢幻深藍之中。林佳龍也分享，拍攝當天連他自己都忍不住多拍了幾張自拍照，據說夜間還會有漂亮的燈光效果，呈現不同氛圍。

林佳龍感謝中美洲經貿辦事處同仁以充滿巧思的方式，將友邦的自然景觀與文化特色帶入日常空間中。他並邀請民眾如有機會經過，不妨停下腳步和期間限定的戶外廣告來張自拍，除了透過鏡頭「穿越」，也歡迎國人未來親自走訪瓜地馬拉與貝里斯，親身感受友邦的熱情、美景與深厚邦誼。

中美洲經貿辦事處臉書粉絲專頁也分享林佳龍貼文，表示「連林佳龍部長都到中美洲創意公車站亭體驗友邦風情了」，也呼籲網友們，抽獎活動還沒結束，快到公車站亭拍照打卡，就有機會獲得中美洲的「限量驚喜大禮包」。

