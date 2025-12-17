快訊

「消滅C肝、超越世衛」 我國C肝診斷率、治療率均逾9成提前WHO達標

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
賴清德總統表示，C肝藥物治療可說是最成功的計畫，台灣提早5年完成世界衛生組織2030年消除病毒性肝炎的目標。記者廖靜清／攝影
賴清德總統表示，C肝藥物治療可說是最成功的計畫，台灣提早5年完成世界衛生組織2030年消除病毒性肝炎的目標。記者廖靜清／攝影

已故中研院院士陳定信終生為消滅肝病而努力，他曾寫下「消滅C肝、超越世衛、政府決心」12字，盼台灣能在2025年消除C型肝炎，衛福部國健署宣布，目前台灣的診斷率、治癒率都已超越九成，規畫於年底向WHO西太平洋區署遞交「台灣消除C型肝炎報告」。

賴清德總統今出席「台灣領航 消除C肝」國際記者會，他表示，肝炎造成肝硬化，嚴重危害國人的健康。台灣的肝炎篩檢相當完整，1984年開始公費施打B型肝炎疫苗，之後肝炎的盛行率逐漸降低，表示公共衛生政策有效。除了B型肝炎的防治策略，C肝藥物治療可說是最成功的計畫，只要經過適當治療後，有極高的比例得以治癒。

賴清德回憶，過去當醫師時，C肝的藥效還不夠好，副作用也大，病人無法完成整個療程。後來從政一直關心C型肝炎藥物的研發，而新型藥物的藥效確實愈來愈好，在各界衛福部長的努力下，一棒接一棒，包括將C型肝炎的（口服）藥物治療納入健保給付，讓更多肝炎族群受益。

賴清德說，台灣提早5年完成世界衛生組織2030年消除病毒性肝炎的目標，領先亞洲各國，更名列世界前茅。除了肝炎的公衛策略，未來要發展精準醫療產業，協助減輕病患家屬面對疾病的衝擊，也落實「健康台灣」的國家願景。

衛福部長石崇良表示，慢性B、C型肝炎為台灣重要疾病負擔之一，為消除C型肝炎，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面且有效地篩檢與治療服務。近年來，C肝藥物治療可說是最成功的計畫，台灣有機會提前在2025年消除C型肝炎。

石崇良指出，消除肝炎的治療策略，從2003年起提供C型肝炎之干擾素治療到2017年全口服新藥（DAA）治療納入健保給付。據健保署統計，自2003年至2016年，約有6.3萬人採用傳統的C肝治療，使用口服雷巴威藥物合併注射干擾素，成效良好，尤其對台灣常見的病毒基因型效果更佳。

另外，自從C型肝炎全口服新藥（DAA）在2017年1月24日起納入健保給付，至2025年10月，已有超過18.2萬人受惠新藥，治療率近9成5。在篩檢部分，2020年擴大篩檢族群45至79歲，2025年更放寬為39至79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

國健署長沈靜芬表示，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑（Path to Elimination, PTE）金級標準：診斷率、治療率均達9成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。

沈靜芬強調，C型肝炎防治採取「精準公衛」，以治療引導預防，結合篩檢與防治。在達成階段性消除目標後，為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，未來會持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療。

透過衛福部各司署的合作，以及攜手法務部矯正署、地方衛生局所、醫療體系及民間組織共同投入C肝防治工作，台灣已具備提前於2025年達成消除C肝計畫性目標之條件，並規畫於今年底向WHO西太平洋區署遞交「台灣消除C型肝炎報告」，後續將持續落實相關防治工作，並與國際社會分享防治經驗。

衛福部舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，今年底將向WHO西太平洋區署遞交C肝消除報告。記者廖靜清／攝影
衛福部舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，今年底將向WHO西太平洋區署遞交C肝消除報告。記者廖靜清／攝影

B型肝炎 C肝 篩檢 WHO

