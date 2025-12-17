快訊

不是車禍！國1五楊高架南下嚴重壅塞原因曝 回堵10公里

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國1五楊高架南下目前嚴重壅塞，建議用路人改走平面國道往南。圖／取自1968即時路況
不是車禍惹的禍。高速公路局表示，目前在國道1號高架南向中壢轉接道至楊梅端路段，已回堵約10公里，呼籲駕駛人提前走平面國道改道行駛，行經車多路段保持行車安全距離，小心行駛。

根據警廣即時路況，國1五楊高架南下目前嚴重壅塞，建議用路人改走平面國道往南。五楊高架中壢轉接道至楊梅休息站，受楊梅端路型修改、車道縮減影響，目前車多壅塞，時速10至30公里。

國道 五楊高架 塞車

