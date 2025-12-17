聽新聞
0:00 / 0:00
不是車禍！國1五楊高架南下嚴重壅塞原因曝 回堵10公里
不是車禍惹的禍。高速公路局表示，目前在國道1號高架南向中壢轉接道至楊梅端路段，已回堵約10公里，呼籲駕駛人提前走平面國道改道行駛，行經車多路段保持行車安全距離，小心行駛。
根據警廣即時路況，國1五楊高架南下目前嚴重壅塞，建議用路人改走平面國道往南。五楊高架中壢轉接道至楊梅休息站，受楊梅端路型修改、車道縮減影響，目前車多壅塞，時速10至30公里。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花 ▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言