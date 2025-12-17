快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

聽新聞
0:00 / 0:00

比運動、飲食更重要！醫揭最新研究長壽關鍵：每天睡滿7小時

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

「少睡一點代表身體好」、「年紀大了不用睡那麼多」是不少人常有的迷思，但神經科臨床醫師、腦科學博士鄭淳予指出，這樣的觀念其實大錯特錯。他在臉書分享最新研究強調，想要長壽，「每晚睡滿7小時」的重要性，甚至超過飲食與運動

鄭淳予在臉書發文表示，他在門診時常提醒病人，「上床時間到就放下一切，睡好是每天最優先的任務」。因為研究早已證實，睡眠不足與壽命縮短高度相關。

根據2025年12月發表於國際期刊《SLEEP Advances》的大型研究，奧勒岡健康與科學大學團隊分析美國3141個縣、市，橫跨2019年至2025年的長期數據後發現，睡眠不足是影響壽命的重要關鍵因素。研究指出，睡眠不足（每晚少於7小時）的人口比例越高，該地區的平均預期壽命就越短。更令人意外的是，睡眠不足在壽命縮短的預測因子中排名第二，僅次於抽菸，對壽命的負面影響甚至超過飲食、運動與社交因素。

鄭淳予說明，這代表即使一個人努力飲食控制、勤跑健身房，但長期只睡5、6小時，壽命風險仍可能高於睡眠充足的人。若想活得長久，除了不抽菸，「睡飽」幾乎是最重要的關鍵。

研究也明確指出，7小時是關鍵門檻。依照美國疾病管制與預防中心（CDC）及美國睡眠醫學學會建議，成年人不論年齡，每晚應睡7至9小時。然而現實中，超過三分之一的成年人長期睡眠不足。

針對常見迷思，鄭淳予也一一破解。他強調，年紀大並不是不需要睡，而是容易「睡得淺、睡得碎」，但睡眠不足反而會增加失智、心血管疾病、跌倒及免疫力下降的風險。他常對年長病人說，「年紀越大，越要顧好睡眠，這是防失智最便宜的一帖藥。」

至於「睡得少比較健康」的說法，鄭淳予直言相當危險。社會崇尚熬夜拚搏、短眠文化，但研究顯示，睡得少不只壽命較短，慢性病風險也更高。不少病人在睡眠改善後，頭痛、腦霧、精神不濟與情緒不穩的狀況都明顯好轉。

他也提出三項立刻可行的建議：第一，不要再慣性犧牲睡眠，時間到就關機上床；第二，別再幻想週末補眠能還清「睡眠債」，平日規律睡飽比偶爾多睡更重要；第三，避開影響睡眠的地雷，包括睡前吃辣甜食、飲酒、晚餐過晚、睡前滑手機或電視，以及午睡過長等。

鄭淳予最後提醒，一夜好眠不是奢侈品，而是生存必需品。他在臨床上觀察到，許多頭痛、腦霧、慢性疲勞的患者，在養成每晚睡滿7小時的習慣後，症狀明顯改善。他呼籲民眾，若想健康長壽，睡眠、飲食與運動缺一不可，而睡眠絕不能被犧牲。

睡眠 運動 抽菸 熬夜

延伸閱讀

被問太多次乾脆亂答！來台狂被問「2話題」 日插畫家：很驚訝

加護病房頻見心肌梗塞病患 營養師示警：發病前皆吃過這類食物

吃芭樂籽會便祕？營養師搖頭了 惟3族群要小心

長菜花？男大生下體冒出一整排小白點 醫喊免驚：大自然的禮物

相關新聞

又查獲偷餵廚餘！中市府查獲龍井違規養21頭豬 最高可罰400萬

台中市政府12月15日接獲龍井區公所通報，轄內一處養豬場疑似違法以廚餘餵養豬隻，市府隨即啟動跨局處聯合稽查機制，派員現場...

冬雨來了！午後起北東恐大雨 吳聖宇：下周又有冷空氣 延續到近年底

東北季風午後將逐漸抵達，台灣附近的天氣也將再度出現變化，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示...

今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

桃園以北及宜蘭可享受今天中午的冬陽，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hs...

「正」北極振盪 鄭明典：年底跨年將明顯北極空氣外流現象

「負北極振盪」是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，最近會有一段比較持續的「正」北極振...

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

霧季來臨，高速公路局整理4大濃霧行車避險招術，此外，高公局表示，國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌（C...

比運動、飲食更重要！醫揭最新研究長壽關鍵：每天睡滿7小時

「少睡一點代表身體好」、「年紀大了不用睡那麼多」是不少人常有的迷思…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。